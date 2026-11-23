Các đại biểu tham dự phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu nghe, thảo luận và cho ý kiến đối với 12 dự thảo nghị quyết thuộc các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, tài chính - ngân sách, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia. Các dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng đường nông thôn giai đoạn 2027 - 2030; điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Nghị quyết đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu tập trung làm rõ cơ sở pháp lý, sự cần thiết ban hành, tính khả thi, nguyên tắc phân bổ, tiêu chí hỗ trợ và cơ sở đề xuất mức hỗ trợ đối với các chính sách; đồng thời, đề xuất bổ sung, hoàn thiện một số nội dung nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của các cơ chế, chính sách trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Trong đó, nhiều nội dung quan trọng liên quan trực tiếp đến định mức phân bổ ngân sách nhà nước năm 2027 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương từ năm 2027…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng kết luận phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng thống nhất danh mục các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2026. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành chủ trì tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia tại phiên họp; khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, dự thảo nghị quyết bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định pháp luật; phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện các nội dung bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng; hình thức trình bày khoa học, rõ số liệu, rõ luận cứ để trình xem xét tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, dự kiến tổ chức vào tháng 12/2026.