UBND tỉnh cho ý kiến các nội dung trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh

Quang cảnh hội nghị.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với 17 dự thảo nghị quyết và các báo cáo thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của HĐND tỉnh. Trong số 17 dự thảo nghị quyết, có nhiều nội dung quan trọng, liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành và định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Đáng chú ý là các nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2027; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Bên cạnh đó là nội dung các chính sách về điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; phát triển thanh niên đến năm 2030; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức học tập, nâng cao trình độ, năng lực công tác; miễn tiền thuế đất đối với các dự án xã hội hóa hoạt động phi lợi nhuận; thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2027.

Các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực năng lượng, y tế, văn hóa, khoa học và công nghệ cũng được xem xét, gồm: chính sách hỗ trợ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện giai đoạn 2026-2030; chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ; giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế công lập; chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2026-2030; mức chi thực hiện cắm mốc giới khu vực bảo vệ di tích được xếp hạng; nội dung và mức chi cho các cuộc thi, hội thi, giải thưởng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Ngoài ra, phiên họp xem xét dự thảo nghị quyết bãi bỏ một số nghị quyết của HĐND tỉnh.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Đinh Văn Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Lê Xuân Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Hoàng Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài Chính phát biểu tại phiên họp.

Đối với 9 báo cáo, các đại biểu tập trung cho ý kiến về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027; tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán phân bổ ngân sách nhà nước năm 2027; kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phòng, chống tham nhũng; công tác tiếp công dân, giải qyết khiếu nại, tố cáo; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; kết quả thực hiện của người trả lời chất vấn; công tác UBND tỉnh năm 2026 và những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Tỉnh ủy viên, Giám Đốc Sở Nội vụ phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Bùi Đức Thái, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Thị Nhung, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Vũ Thị Kim, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Trên cơ sở nội dung trình bày tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, đánh giá tính cần thiết, cơ sở pháp lý, tính khả thi và tác động của từng dự thảo nghị quyết. Đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, bổ sung để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng các nội dung trình HĐND tỉnh, bảo đảm mỗi dự thảo nghị quyết, báo cáo đều có căn cứ pháp lý đầy đủ, đánh giá sát tình hình thực tế, xác định rõ mục tiêu, nguồn lực và trách nhiệm tổ chức thực hiện. Các cơ quan soạn thảo cần chủ động phối hợp, trao đổi với cơ quan liên quan, kịp thời xử lý những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, không để hồ sơ trình kỳ họp thiếu căn cứ, thiếu tính thuyết phục hoặc khó triển khai trong thực tế.

Đối với các báo cáo về phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát, đối chiếu, thống nhất số liệu giữa các ngành, các cấp, bảo đảm phản ánh chính xác kết quả thực hiện. Các chỉ tiêu trọng tâm cần được thống nhất (trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2026 dự kiến đạt 11,43%; giải ngân vốn đầu tư công phấn đấu đạt 100% kế hoạch…). Đặc biệt, số liệu thu ngân sách của từng xã, phường cần phải được rà soát kỹ, có sự phối hợp giữa cơ quan tài chính, thuế và chính quyền địa phương để đánh giá đúng khả năng thu, làm cơ sở xây dựng dự toán sát thực tế, đảm bảo tính khả thi.

Đối với các nội dung liên quan đến thu hồi đất, các sở, ngành chức năng cần phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ danh mục dự án, căn cứ pháp lý, sự cần thiết và tiến độ triển khai, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử đụng đất. Ngoài ra, các nội dung về cơ chế, chính sách thuộc những lĩnh vực khác cũng phải được đánh giá đầy đủ về đối tượng thụ hưởng, nguồn lực thực hiện và hiệu quả dự kiến.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban của HĐND tỉnh và đơn vị liên quan rà soát toàn diện căn cứ pháp lý, trình tự, thủ tục, nội dung các tờ trình và dự thảo nghị quyết; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trước khi trình kỳ họp. Quá trình chuẩn bị phải đảm bảo chất lượng, tiến độ và sự thống nhất, để các nghị quyết sau khi được HĐND tỉnh thông qua có thể sớm đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.