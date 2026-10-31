UBND tỉnh cho ý kiến các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 8 (chuyên đề) HĐND tỉnh

Tham dự có đồng chí Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Nghị quyết đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh.

Phiên họp xem xét, cho ý kiến đối với 6 dự thảo nghị quyết gồm: Quy định về chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031; đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 vốn ngân sách địa phương tỉnh; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030 tỉnh; quyết định số vốn điều lệ ban đầu và vốn điều lệ bổ sung cấp cho Quỹ Nhà ở tỉnh Cao Bằng.

Trên cơ sở nội dung trình bày của các cơ quan chủ trì soạn thảo, các đại biểu cơ bản thống nhất với sự cần thiết ban hành 6 dự thảo nghị quyết, đồng thời thảo luận, cho ý kiến làm rõ một số nội dung tại dự thảo nghị quyết về chế độ bồi dưỡng người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư như: đối tượng được hưởng, địa điểm tiếp công dân của các cơ quan Đảng ở cấp tỉnh, cấp xã, tránh bỏ sót đối tượng và bảo đảm đúng quy định. Đối với dự thảo nghị quyết đặt tên đường, phố và công trình công cộng, đề nghị làm rõ căn cứ lựa chọn tên các nhân vật lịch sử, danh nhân; bảo đảm lựa chọn tên phù hợp với ý nghĩa lịch sử, văn hóa của địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng kết luận phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng nhấn mạnh: 6 dự thảo nghị quyết được xem xét tại phiên họp có ý nghĩa quan trọng, tác động trực tiếp đến công tác quản lý nhà nước và quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Do đó, việc xây dựng, ban hành nghị quyết phải bảo đảm chặt chẽ, thận trọng, đúng thẩm quyền, có căn cứ pháp lý đầy đủ, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ và khả thi.

Đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tiếp tục rà soát kỹ căn cứ pháp lý, đối tượng, phạm vi điều chỉnh và các nội dung liên quan, bảo đảm quy định cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện, không để phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai. Các cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, dự thảo nghị quyết, bảo đảm chất lượng và tiến độ để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 8 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.