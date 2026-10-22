UBND tỉnh Cà Mau tiếp và làm việc với Tập đoàn T&T

Chủ trì buổi làm việc có đồng chí Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ. Tham dự có đồng chí Lâm Văn Bi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau, lãnh đạo Tập đoàn T&T và đại diện các sở, ngành tham dự buổi làm

việc.

Tại buổi làm việc, đại biểu tập trung trao đổi về những cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế của tỉnh, trong đó có khai thác thuỷ sản, cảng Hòn Khoai, logistics và một số dự án hạ tầng quan trọng.

Các bên cũng thảo luận về phương án quản lý, khai thác, vận hành Sân vận động Bạc Liêu, kết nối hàng không và khai thác các đường bay, góp phần tăng cường kết nối giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Văn Bi bày tỏ mong muốn Tập đoàn T&T phát huy kinh nghiệm, năng lực và nguồn lực để đồng hành cùng tỉnh khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nhất là trong phát triển hạ tầng như cảng Hòn Khoai, logistics; quản lý, khai thác và vận hành Sân vận động Bạc Liêu; đồng thời nghiên cứu phương án kết nối hàng không, khai thác các đường bay phù hợp.

Đồng chí Lâm Văn Bi, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Lâm Văn Bi nêu rõ: tỉnh Cà Mau có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển trên các lĩnh vực năng lượng tái tạo, kinh tế biển, logistics, du lịch, thể thao và kết nối giao thông. Để phát huy hiệu quả những lợi thế này, tỉnh cần nghiên cứu, lựa chọn các lĩnh vực hợp tác có tính khả thi, xác định rõ phương án đầu tư, cơ chế phối hợp, lộ trình thực hiện và trách nhiệm của từng bên, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, quy định pháp luật và điều kiện thực tế của địa phương.

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T, cho biết Tập đoàn và tỉnh Cà Mau đã có mối quan hệ hợp tác lâu dài. Tập đoàn trân trọng sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh trong suốt quá trình hoạt động tại địa phương.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T, phát biểu, đề xuất một số dự án và kế hoạch hợp tác tại buổi làm việc.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Cà Mau có nhiều tiềm năng phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo; dư địa khai thác vẫn còn lớn. Sau buổi làm việc, Tập đoàn sẽ tiếp tục trao đổi với các đối tác, nghiên cứu phương án khai thác tiềm năng, góp phần tạo động lực phát triển cho tỉnh.

Nhằm triển khai các nội dung hợp tác với Tập đoàn T&T có trọng tâm, trọng điểm, UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác phối hợp nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh Cà Mau, do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Văn Bi làm Tổ trưởng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh yêu cầu lựa chọn các dự án có tầm nhìn dài hạn, phương án triển khai bài bản, nguồn lực phù hợp và khả năng tạo ra giá trị thiết thực cho nền kinh tế, người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo Tập đoàn T&T trao quà lưu niệm, tặng đồng chí Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Văn Bi và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Văn Bi khẳng định tỉnh thống nhất phối hợp với Tập đoàn T&T tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các dự án nhà ở đang triển khai trên địa bàn. Đồng thời, đề nghị Tập đoàn nghiên cứu phát triển khu nhà ở thương mại khu vực sân bay; tìm hiểu cơ hội đầu tư các dự án phù hợp với Quy hoạch điện VIII và nghiên cứu tiềm năng phát triển điện gió ngoài khơi phục vụ xuất khẩu điện.

Đối với hạ tầng cảng biển, các sở, ngành của tỉnh và Tập đoàn T&T sẽ phối hợp xây dựng đề án khai thác hiệu quả cảng nước sâu Hòn Khoai và cảng hàng hoá Cà Mau, hướng đến hoạt động ổn định, lâu dài.

Đối với các dự án khác mà Tập đoàn quan tâm, tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để nghiên cứu, triển khai theo quy định.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao quà lưu niệm, tặng lãnh đạo Tập đoàn T&T.