UBND tỉnh An Giang tiếp công dân đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo

Quang cảnh buổi tiếp công dân, chiều 28/9.

UBND tỉnh An Giang tiếp 6 vụ việc khiếu nại kéo dài trên địa bàn tỉnh gồm các công dân: Nguyễn Văn Xinh (do ông Nguyễn Minh Đạt đại diện), ngụ xã Long Kiến; Nguyễn Thị Hiền, ngụ xã Mỹ Thuận; Trần Thị Gái, ngụ xã Vĩnh Điều; Nguyễn Văn Sáng, ngụ xã Bình Giang; Nguyễn Văn Bửu, ngụ xã Vĩnh Xương; Trần Văn Hiền (vợ là bà Huỳnh Thị Tuyết), ngụ xã Ô Lâm. Tuy nhiên, hộ ông Trần Văn Hiền không đến buổi tiếp.

Theo UBND tỉnh An Giang, vụ việc của 6 hộ dân nêu trên đã được địa phương giải quyết, Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát khẳng định việc khiếu nại của các hộ dân là không có cơ sở xem xét. Đồng thời, tỉnh An Giang cũng đã thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho các hộ dân nhằm ổn định cuộc sống, nhưng các hộ dân vẫn không đồng ý, tiếp tục khiếu nại trong khi không cung cấp được tài liệu, chứng cứ gì mới.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ phát biểu tại buổi tiếp công dân.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ cho biết, vụ việc của các hộ dân đã được các cấp chính quyền từ địa phương đến Trung ương giải quyết đầy đủ nội dung, đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ cho rằng, các vụ việc đã được chính quyền địa phương giải quyết nhiều lần, Thanh tra Chính phủ đã kiểm tra, rà soát khẳng định khiếu nại của công dân đã được giải quyết đầy đủ nội dung, đúng thẩm quyền và phù hợp quy định pháp luật, đồng thời UBND tỉnh cũng đã ban hành thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của 6 hộ dân trên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu tại buổi tiếp công dân.

Bà Nguyễn Thị Hiền, ngụ xã Mỹ Thuận phát biểu tại buổi tiếp công dân.

Ông Nguyễn Minh Đạt, ngụ xã Long Kiến phát biểu tại buổi tiếp công dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị gia đình các hộ dân đồng thuận nhận chính sách hỗ trợ của địa phương, chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại của các cơ quan có thẩm quyền, chấm dứt khiếu nại, ổn định cuộc sống.