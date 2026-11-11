UBND thành phố Hà Nội bổ nhiệm Tổng giám đốc URENCO: Kiện toàn bộ máy, đẩy mạnh chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn

Đồng chí Bùi Duy Cường – Phó Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị có sự hiện diện của các đồng chí Bùi Duy Cường – Phó Chủ tịch UBND Thành phố đến dự, chỉ đạo và trực tiếp trao các quyết định. Ngoài ra còn có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Xuân Lưỡng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, cùng đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, và Sở Tài chính.

Về phía Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội có các đồng chí trong Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc; các Kiểm soát viên; Trưởng, Phó các phòng, trung tâm nghiệp vụ; Giám đốc các chi nhánh; cùng Chủ tịch Hội đồng quản trị các công ty cổ phần có vốn chi phối của Công ty mẹ Urenco.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND Thành phố, đồng chí Nguyễn Xuân Lưỡng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ tại Urenco trong đó đáng chú ý là Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Sơn giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn khẳng định quyết tâm cùng tập thể URENCO phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới quản trị, đẩy mạnh cơ giới hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao hiệu quả hoạt động và chăm lo đời sống người lao động, hướng tới xây dựng URENCO ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững.

Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo diễn ra trong thời điểm Urenco ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026. Doanh thu hợp nhất ước đạt 2.116 tỷ đồng (đạt 103% chỉ tiêu Thành phố giao), doanh thu Công ty mẹ ước đạt 1.085 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của khoảng 5.000 cán bộ, công nhân viên đạt 12,5 triệu đồng/người/tháng.

Doanh nghiệp cũng đã xóa bỏ 100% xe gom hở tại 11 phường thuộc khu vực Vành đai 1 bằng 3.020 thùng rác kín khít; triển khai thí điểm 45 xe điện ba bánh tại Hoàn Kiếm, đưa vào vận hành 2 xe cẩu ngang có cánh tay robot; đồng thời khánh thành hệ thống xử lý phân bùn bể phốt công suất 287 tấn/ngày tại Cầu Diễn.

Bên cạnh đó, mô hình túi tiêu chuẩn hướng tới thu giá dịch vụ theo lượng thải (PAYT) cũng đang được thí điểm tại phường Cửa Nam.

Bước sang giai đoạn 2027–2030, Urenco đặt mục tiêu thay thế hoàn toàn xe gom hở trong Vành đai 2, chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng kinh tế tuần hoàn, phấn đấu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận tối thiểu 12%/năm, đồng thời nâng tỷ trọng doanh thu ngoài ngân sách lên trên 50%.

Công ty cũng đề xuất UBND Thành phố xem xét chấp thuận chủ trương nâng vốn điều lệ từ 503 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng để bảo đảm nguồn lực triển khai các dự án công nghệ cao và hạ tầng xử lý rác thải trọng điểm.