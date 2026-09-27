UBND thành phố Đồng Nai yêu cầu tổ chức đánh giá lại hệ thống thoát nước Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Vị trí cống thoát nước ngang tại lý trình Km1+950 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua phường Phước Tân. Ảnh: Phạm Tùng

Theo đó, sau khi xem xét công văn của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố về kết quả kiểm tra, rà soát nội dung phản ánh của báo chí, Chủ tịch UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương tháo dỡ các công trình tạm, cầu tạm, cống tạm phục vụ thi công dự án đường cao tốc, đảm bảo không ảnh hưởng đến dòng chảy và hoàn trả nguyên trạng lòng sông Buông. Kết quả hoàn thành trước ngày 30-9-2026. Đồng thời, tổ chức đánh giá lại hệ thống thoát nước ngang, thoát nước dọc của Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đảm bảo việc hình thành dự án không ảnh hưởng đến việc thoát nước tự nhiên tại khu vực dự án. Kết quả báo cáo Sở Xây dựng trước ngày 30-9-2026.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng trên cơ sở rà soát của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, nghiên cứu, tham mưu đề xuất trình UBND thành phố xem xét xử lý theo quy định trước ngày 5-10-2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án thoát nước lưu vực của sông Buông, đề xuất phương án xử lý dứt điểm tình trạng ngập nước tại khu vực phường Phước Tân. Kết quả báo cáo UBND thành phố trước ngày 15-10-2026. UBND phường Phước Tân kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp xây dựng lấn chiếm ảnh hưởng đến dòng chảy tự nhiên của tuyến sông Buông, thanh thải các chướng ngại vật ảnh hưởng đến việc thoát nước tại khu vực.

Trước đó, trong các ngày 9, 10 và 11-9-2026, trên địa bàn phường Phước Tân xảy ra tình trạng ngập lụt kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống hàng trăm hộ dân. UBND phường Phước Tân sau đó đã có báo cáo và bước đầu nhận định, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, ngoài do mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ xuống sông Buông không thoát kịp, còn do vị trí cống thoát nước qua tuyến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đặt lệch so với dòng chảy hiện hữu.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố sau đó đã phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND phường Phước Tân khảo sát thực tế và có báo cáo gửi UBND thành phố.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, một trong các nguyên nhân chủ yếu gây ngập trên địa bàn phường Phước Tân là do sông Buông bị bồi lấp, lòng sông nông và bị thu hẹp dòng chảy, không đảm bảo khả năng tiêu thoát nước cho khu vực.

Về vị trí đặt cống ngang qua đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại lý trình Km1+950, trên cơ sở chuỗi số liệu thủy văn 35 năm, đơn vị tư vấn thiết kế bố trí cống hộp tại vị trí là điểm trũng nhất nơi đường cao tốc cắt qua suối. Tuy nhiên, phía thượng lưu cống, do đoạn suối hiện trạng quanh co, uốn lượn nên dòng chảy không đi thẳng vào cống mà vòng qua đất của 2 hộ dân trước khi chảy vào cống.

Đối với hạng mục cầu tạm (dài 24m) bắc qua sông Buông, tại thời điểm kiểm tra, theo phương án thi công, nhà thầu bắc cầu để chuyên chở vật liệu thi công phục vụ Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Nhà thầu cũng đã cam kết đến ngày 30-9, sẽ tháo dỡ cầu tạm, hoàn trả hiện trạng sông Buông.

Đồng thời, theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, qua rà soát hồ sơ và kiểm tra hiện trường, bước đầu xác định cống ngang tại lý trình Km1+950 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và cầu vượt sông Buông được thiết kế, thi công theo hồ sơ đã được phê duyệt.