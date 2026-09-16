UBND thành phố Đồng Nai làm việc với Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội

Tham gia đoàn có đại diện các đơn vị thuộc các bộ, ngành Trung ương.

Ông Nguyễn Hữu Toàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính phát biểu tại buổi làm việc với UBND thành phố Đồng Nai. Ảnh: Ngọc Liên

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Văn Hà phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Liên

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Hồ Văn Hà chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Điểu Huỳnh Sang; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Văn Mi cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố.

Tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính Trương Thị Hương Bình đại diện UBND thành phố báo cáo với đoàn công tác về tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, tình hình thực hiện dự toán NSNN và dự án Luật NSNN (hợp nhất).

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính Trương Thị Hương Bình báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Liên

Cụ thể, báo cáo về tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; tình hình phân bổ, giao kế hoạch vốn nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Đánh giá về tình hình thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, các dự án trọng điểm, chuyển tiếp, khởi công mới cũng như công tác chuẩn bị đầu tư mới, giải phóng mặt bằng và các điều kiện triển khai dự án. Ngoài ra, UBND thành phố cũng đánh giá về việc bố trí vốn cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…

Quang cảnh buổi làm việc sáng 16-9. Ảnh: Ngọc Liên

Đối với tình hình thực hiện dự toán NSNN và kế hoạch đầu tư công năm 2026, xây dựng dự toán NSNN và kế hoạch đầu tư công năm 2027, UBND thành phố đã nêu rõ tình hình thu thực tế và đánh giá về khó khăn, hạn chế và nỗ lực của UBND thành phố suốt thời gian qua.

Trong lĩnh vực thu NSNN, trong 8 tháng qua, thu NSNN trên địa bàn thành phố đạt 72% dự toán năm 2026. Trong tổng thu NSNN, nhiều nguồn thu bền vững trên địa bàn thành phố đã đạt những kết quả ấn tượng như: thu NSNN từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (trên 4,5 ngàn tỷ đồng), doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (trên 16,2 ngàn tỷ đồng), thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh (gần 11 ngàn tỷ đồng)….

Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng đã báo cáo dự toán thu NSNN năm 2027; các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2027. Đồng thời đề xuất kiến nghị các giải pháp về thu, chi NSNN; dự án Luật NSNN (hợp nhất) được triển khai trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Toàn, trưởng đoàn công tác đánh giá cao những kết quả mà UBND thành phố Đồng Nai đạt được thời gian qua. Theo đó, Đồng Nai là thành phố có nguồn thu NSNN lớn, đóng góp quan trọng cho NSNN Trung ương. Với quy mô nền kinh tế thứ 4 cả nước, những kết quả mà thành phố đạt được có giá trị quan trọng trong tổng thể tăng trưởng kinh tế chung của cả nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn công tác cũng lưu ý thành phố phải quan tâm các vấn đề như: giải ngân vốn đầu tư công lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công từ ngân sách Trung ương… để góp phần quan trọng vào kịch bản tăng trưởng chung của cả nước.