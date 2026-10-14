UBND thành phố Đà Nẵng công bố các quyết định về công tác cán bộ

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Văn Bá Sơn (ngoài cùng bên trái) và tân Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế thành phố Bùi Long Ẩn (ngoài cùng bên phải). Ảnh: VINH ANH

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Cao Thị Huyền Trân công bố Quyết định số 4638/QĐ-UBND ngày 9/10/2026 của Chủ tịch UBND thành phố điều động ông Văn Bá Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến nhận công tác tại Sở Ngoại vụ và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ trong thời hạn 5 năm kể từ ngày công bố quyết định.

Đồng thời, công bố Quyết định số 4639/QĐ-UBND ngày 9/10/2026 của Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm ông Bùi Long Ẩn, Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế thành phố giữ chức Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế thành phố trong thời hạn 5 năm kể từ ngày công bố quyết định.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VINH ANH

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu chúc mừng và ghi nhận những đóng góp của các cán bộ được điều động, bổ nhiệm; mong muốn trên cương vị mới các cá nhân tiếp tục nỗ lực, phát huy năng lực, sở trường công tác, xây dựng tập thể đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.