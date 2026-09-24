UBND Thành phố Bắc Ninh có thêm Phó Chủ tịch

Tại kỳ họp, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh Mai Sơn thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố trình HĐND thành phố tờ trình giới thiệu bầu ông Đào Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh, giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Bacninh.gov.vn

Các đại biểu HĐND thành phố đã tiến hành bỏ phiếu bầu theo quy định. Kết quả, với 100% đại biểu có mặt tán thành, ông Đào Thanh Trường được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Đào Thanh Trường sinh ngày 29/1/1980. Quê quán, phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình. Trình độ lý luận cao cấp, trình độ chuyên môn là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Xã hội học.

Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Bacninh.gov.vn

Ông Đào Thanh Trường từng đảm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý quan trọng như: Chủ nhiệm Bộ môn Quản lý Khoa học và Công nghệ, Trưởng khoa Khoa học Quản lý, Viện trưởng Viện Chính sách và Quản lý (Trung tâm nghiên cứu trọng điểm của Đại học Quốc gia Hà Nội); Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.