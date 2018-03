UBND quận 1: Họp khẩn vụ khách Tây bị đánh ở Bùi Viện

Chủ tịch UBND quận 1, TP HCM tổ chức họp khẩn sau khi tiếp nhận thông tin về việc khách Tây bị đánh ở Bùi Viện mà báo Người Lao Động phản ánh.

Trưa 27-3, ông Trần Thế Thuận, Chủ tịch UBND quận 1, TP HCM đã đến UBND phường Phạm Ngũ Lão tổ chức họp khẩn để chấn chỉnh tình hình hoạt động ở phố đi bộ Bùi Viện.

Nội dung cuộc họp xoay quanh bài viết "Khách Tây bị đánh bầm dập ở Phố đi bộ Bùi Viện’’ do báo Người Lao Động đăng hôm 18-3.

Chủ tịch UBND quận 1, TP HCM tổ chức họp khẩn sau thông tin báo Người Lao Động phản ánh việc đánh nhau ở Bùi Viện.

"Sự cố đáng tiếc"

Theo UBND phường Phạm Ngũ Lão từ khi báo đăng, đơn vị đã đề xuất công an phải nhanh chóng đi tìm vị khách nói trên để xin lỗi.

Qua kiểm tra hôm 23-3, người này đã đến cơ quan chức năng trình diện. Anh khai báo tên là Patrick Mullen, ngày 17-3 là ngày Lễ Thánh Patrick, một trong những ngày lễ lớn của đất nước Ireland. Vì vậy, tối đó anh đã uống rất nhiều bia cho đến rạng sáng 18-3 đã có những hành vi cư xử không đúng. Từ đó đôi bên đã đánh nhau.

Ông Lê Tấn Đạt, Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão, cho rằng khi gặp được vị khách này bản thân ông đã đại diện chính quyền đứng ra xin lỗi khách. “Qua nắm bắt, hiện chủ quán đã buộc thôi việc 3 nhân viên đánh người. Đồng thời Công an TP HCM cũng mời làm việc và sẽ tiến hành các bước xử phạt hành chính", ông Đạt thông tin.

Cũng theo ông Đạt, hiện phố đi bộ Bùi Viện đón một lượng khách lên đến 1.000-1.500 người, gây áp lực lớn cho các bãi giữ xe. UBND phường kiến nghị cho phép TNXP đứng ra giữ 4 bãi xe lân cận để đáp ứng nhu cầu.

Nhìn nhận về vụ việc, ông Trần Thế Thuận cho rằng: "Đây là vụ việc rất đáng tiếc đã khiến hình ảnh du lịch ở Bùi Viện suy giảm. Tôi đánh giá cao sự xin lỗi nhanh chóng từ chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão khi tìm gặp được khách Tây".

Suốt 8 tháng thí điểm chính quyền TP đã nỗ lực chỉnh trang đô thị tạo ra nhiều không gian ẩm thực, văn hóa đặc sắc tại nơi đây. Điều ghi nhận thu nhập của người dân ở hai bên đường tăng lên 1,5-2 lần, tình hình tội phạm đã giảm bớt. Nhưng muốn làm tốt phải có nhiều biện pháp mới trong đó vai trò an ninh trật tự là rất lớn. "Qua sự cố này chúng ta tiếp tục nỗ lực hơn để tạo nên một điểm đến hấp dẫn cho nhiều người. Sắp tới tôi sẽ mở rộng ra các "vệ tinh du lịch" để khách tới Bùi Viện còn có thể vui chơi ở những nơi lân cận", ông Thuận kỳ vọng.

Hứa sẽ tăng cường an ninh

Trung tá Nguyễn Văn Phước, Trưởng Công an phường Phạm Ngũ Lão cho rằng thời điểm xảy ra vụ việc công an không ghi nhận được. Hôm sau, báo đăng và chủ tịch UBND phường phản ánh, đơn vị nhanh chóng cho xác minh.

Một thực tế khó, hiện nhân lực công an phường ít trong khi xe tuần tra đã bị hỏng. Buộc lòng thời gian qua phải mượn xe cảnh sát 113 để kiểm tra về đêm.

Buổi tối ở phố đi bộ Bùi Viện, quận 1, TP HCM

Đại tá Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng Công an quận 1, cho biết khu vực Bùi Viện được cho là nơi phức tạp nhất, nhì ở trung tâm TP. Ở những ngày không cấm phương tiện qua lại, người đi bộ phải đi xuống lòng đường vì hai bên quán đã bị lấn chiếm. Mọi tình hình xảy ra ở phố đi bộ Bùi Viện nhất cử, nhất động trở thành điểm nhạy cảm. Nơi đây được nhiều người quan tâm, để ý vì là tâm điểm du lịch.

"Nói một cách công tâm sự bất ổn ở đây còn có sự tham gia của nhiều Tây "ba lô". Điển hình cách đây hai ngày một người nước ngoài cởi truồng chạy khắp công viên 23/9. Công an khi tạm giữ thì mới biết không có giấy tờ tùy thân, biểu hiện tâm thần nên đã gửi đến bệnh viện ở Biên Hòa", ông Đạt nói và cho biết thời gian tới sẽ bố trí 6-9 công an quận xuống phố đi bộ Bùi Viện để bảo đảm thêm an ninh.

Đề xuất mở rộng thời gian cho phố đi bộ Bùi Viện

Ông Trần Thế Thuận, Chủ tịch UBND quận 1, cho biết sẽ đề xuất mở rộng thời gian cho phố đi bộ Bùi Viện thêm ngày thứ 6. Vì lượng khách ngày này ngang với các ngày thứ 7, CN. Ngoài ra, đề nghị công an cho kết nối camera an ninh ở quán ăn, nhà hàng của người dân để phủ rộng việc quan sát.

LÊ PHONG - PHAN ANH