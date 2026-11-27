Sáng 27-11, tại trụ sở UBND phường, UBND phường Nha Trang và Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa phối hợp tổ chức lễ ký kết hợp tác tuyên truyền. Tham dự lễ ký kết có các ông: Trần Xuân Tây - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Nguyễn Thanh Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; Lê Hoàng Triều - Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa; Huỳnh Quang Tú - Phó Chủ tịch UBND phường; lãnh đạo các phòng chuyên môn của hai đơn vị.

Quang cảnh buổi lễ ký kết.

Ông Trần Xuân Tây, ông Nguyễn Thanh Sơn và ông Huỳnh Quang Tú tham dự buổi lễ.

Ông Lê Hoàng Triều và lãnh đạo các phòng chuyên môn của Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo hai bên đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với mục tiêu tăng cường phối hợp thông tin, tuyên truyền về chủ trương, định hướng phát triển, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của phường Nha Trang; phát huy hiệu quả các loại hình báo chí và nền tảng truyền thông để lan tỏa thông tin chính thống, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và những giá trị đặc trưng của địa phương.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa và UBND phường Nha Trang ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Các đại biểu chúc mừng 2 đơn vị đã ký kết thành công.

Ông Trần Xuân Tây tặng hoa chúc mừng 2 đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Xuân Tây khẳng định, công tác tuyên truyền của Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa đối với phường trong thời gian qua được thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời. Ông mong muốn sau lễ ký kết, công tác tuyên truyền sẽ tiếp tục được tăng cường mạnh mẽ hơn nữa. Ông cũng yêu cầu UBND phường và các phòng, ban, đơn vị tăng cường trách nhiệm phối hợp cung cấp sớm thông tin cho Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa; lan tỏa mạnh mẽ các thông tin, hình ảnh về Nha Trang được đăng tải trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Thanh Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Thanh Sơn cũng phát biểu nhấn mạnh, thời gian qua, Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa đã luôn quan tâm, đồng hành với phường Nha Trang trong công tác tuyên truyền, góp phần lan tỏa những kết quả, cách làm hay, mô hình hiệu quả và hình ảnh đẹp của địa phương. Hoạt động báo chí còn giúp phản ánh những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, những khó khăn, bất cập và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, thực sự là kênh thông tin quan trọng để chính quyền kịp thời nắm bắt tình hình, điều chỉnh phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và du khách.

Trong bối cảnh phường Nha Trang đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển đô thị, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng môi trường đô thị văn minh, thân thiện và phát triển du lịch bền vững, công tác thông tin, tuyên truyền càng có vai trò quan trọng. Lễ ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp tuyên truyền là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở để hai đơn vị tăng cường quan hệ phối hợp, phát huy thế mạnh của chính quyền địa phương và cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển của địa phương. UBND phường sẽ chủ động cung cấp thông tin, phối hợp xây dựng nội dung, tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động tuyên truyền được triển khai kịp thời, chính xác, thiết thực và hiệu quả.

Ông Lê Hoàng Triều phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Hoàng Triều bày tỏ sự trân trọng khi cơ quan được UBND phường Nha Trang tin tưởng và phối hợp ký kết hợp tác truyền thông về các hoạt động của phường trên tất cả các lĩnh vực. Ông cho biết, thời gian qua, Báo và Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa rất quan tâm tuyên truyền các hoạt động của phường, đồng thời có những đề xuất đối với phường về các giải pháp đầu tư cơ sở vật chất, chăm lo đời sống Nhân dân ngày càng tốt hơn. Đến nay, phường Nha Trang có sự phát triển rất vượt bậc; đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao; hạ tầng ngày càng đồng bộ; diện mạo của phường ngày càng đẹp hơn.

Ông Lê Hoàng Triều khẳng định, Báo và Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa sẽ tiếp tục quan tâm tuyên truyền về địa phương trong thời gian tới, đặc biệt là tuyên truyền về dịch vụ du lịch để góp phần xây dựng Nha Trang là một địa phương có con người văn minh, thân thiện, mến khách, là điểm nhấn nổi bật trong các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Ông bày tỏ hy vọng, thời gian tới, sự phối hợp giữa Báo và Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa và phường Nha Trang ngày càng chặt chẽ, gắn kết; lãnh đạo và các phòng, ban, đơn vị của phường quan tâm tạo điều kiện, cung cấp thông tin và phối hợp chặt chẽ hơn nữa để đội ngũ phóng viên nắm bắt thông tin, tuyên truyền, lan tỏa những kết quả đạt được của phường trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Xuân Bính - Phó Trưởng phòng Chuyên đề của Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa giới thiệu thiết kế giao diện chuyên trang dành cho UBND phường Nha Trang.

Theo biên bản ghi nhớ, nội dung tuyên truyền tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Nha Trang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; công tác xây dựng Đảng, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, kết quả phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, an toàn vệ sinh thực phẩm, quốc phòng, an ninh… trên địa bàn phường.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa sẽ ưu tiên xuất bản, phát sóng các tin, bài do phóng viên, kỹ thuật viên của Phòng Văn hóa - Xã hội, Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công phường Nha Trang cộng tác trong các trang báo, khung giờ phù hợp nếu tin, bài đạt chất lượng với các loại hình báo chí đang quản lý. Đồng thời, hỗ trợ bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, kỹ thuật viên của Phòng Văn hóa - Xã hội, Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công phường Nha Trang nhằm nâng cao chất lượng tin, bài, hình ảnh cộng tác.

Lãnh đạo 2 đơn vị và các đại biểu chụp hình lưu niệm.

UBND phường sẽ chủ trì tổ chức triển khai kế hoạch tuyên truyền; chủ động phối hợp, kịp thời giải quyết những tình huống phát sinh. Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa chịu trách nhiệm về nhân sự, trang thiết bị; tổ chức công tác tiền kỳ, hậu kỳ; hoàn chỉnh sản phẩm phục vụ xuất bản, phát sóng, tuyên truyền, quảng bá bằng các loại hình báo chí và mạng xã hội. Thời gian thực hiện sẽ kéo dài từ ngày ký kết đến đến hết năm 2030.