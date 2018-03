UBND phường Lê Đại Hành tiếp thu và xử lý vấn đề Báo điện tử Xây dựng phản ánh

Sau một loạt bài phản ánh của Báo điện tử Xây dựng về bãi trông giữ phương tiện tại các tuyến phố thuộc sự quản lý của phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng) lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây cản trở, mất an toàn giao thông, thì ngày 29/3 UBND phường Lê Đại Hành đã có văn bản xử lý các vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường gửi Báo điện tử Xây dựng.

Thái Phiên là một trong những tuyến phố mà UBND phường Lê Đại Hành tiến hành xử lý các vi phạm trật tự đô thị.

Ngày 28/03, Báo điện tử Xây dựng có đăng tải bài viết: “Lê Đại Hành (Hai Bà Trưng, Hà Nội): Bãi xe “bủa vây” nhiều tuyến đường, hè phố’’ phản ánh các tuyến phố thuộc phường Lê Đại Hành đơn cử như tại phố Thái Phiên, dọc lề bên phải (từ phố Bà Triệu rẽ vào), thường xuyên có hàng chục ô tô ngang nhiên dừng, đỗ dưới lòng đường tình trạng đỗ xe lộn xộn diễn ra trong suốt thời gian dài mà chưa thể xử lý dứt điểm. Ngoài ra, cũng trên tuyến phố này tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh gây mất cảnh quan đô thị, ảnh hưởng đến người đi bộ. Mặc dù đã có một số biển cấm được dựng lên, tuy nhiên những hoạt động vi phạm vẫn diễn ra, khiến dư luận đặt dấu hỏi về sự bao che, dung túng của các lực lượng chức năng sở tại.

Trước đó Báo điện tử Xây dựng cũng có bài viết: “Hai Bà Trưng (Hà Nội): Bãi xe “khủng” chiếm vỉa hè đường Nguyễn Đình Chiểu’’ vào ngày 08/03 phản ánh bãi trông giữ xe, chiếm toàn bộ vỉa hè đường Nguyễn Đình Chiểu - đoạn công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tồn tại từ nhiều năm nay, điều đáng nói hoạt động của bãi xe này đã gây cản trở giao thông và toàn bộ lối của người đi bộ. Mặc dù bãi xe này hoạt động ngay trước cửa trụ sở Công an phường Lê Đại Hành, thế nhưng tình trạng ô tô, xe máy đỗ la liệt, chiếm hoàn toàn lối đi của người đi bộ vẫn tồn tại.

Trước các bài phản ánh của Báo điện tử Xây dựng, ngày 29/3 UBND phường Lê Đại Hành có văn bản về xử lý các vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường gửi Báo.

Theo đó, ngày 08/3/2018 UBND phường Lê Đại Hành nhận được phản ánh của Báo điện tử Xây dựng về việc bãi trông giữ phương tiện tại tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu thường xuyên để xe lấn chiếm phần đường dành cho người đi bộ (có 02 điểm trông giữ phương tiện thuộc phường Lê Đại Hành quản lý tại số 2A Nguyễn Đình Chiểu, trước Cty cây xanh do Cty TNHH vận tải Nguyên Minh Capital và Cty CP đầu tư Thành Linh tổ chức trông giữ, giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè do UBND quận Hai Bà Trưng cấp). Ngày 16/3/2018 UBND phường đã xây dựng Kế hoạch chuyên đề xử lý vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường, giao Công an phường xây dựng phương án để thực hiện. Ngày 19/3 đến ngày 23/3/2018 UBND phường đã ra quân xử lý vi phạm tại khu vực xung quanh Trung tâm thương mại Vincom, tuyến Thái Phiên, Mai Hắc Đế, Lê Đại Hành, Bà Triệu, Nguyễn Đình Chiểu theo Kế hoạch chuyên đề.

Ngày 28/3/2018, UBND phường tiếp tục nhận được phản phản ánh của Báo điện tử Xây dựng về vi phạm trật tự đô thị tại tuyến phố Thái Phiên và Lê Đại Hành. UBND phường hiện đang tiếp tục giao Công an phường kiên quyết xử lý các vi phạm trật tự đô thị tại các tuyến phố trên địa bàn phường, tập trung xử lý trọng điểm tại các tuyến phố chính và vào các giờ cao điểm ngoài giờ hành chính.

Đến nay công tác trật tự đô thị và các phương tiện dừng, đỗ trên trái phép trên địa bàn phường đã nghiêm túc thực hiện đúng nội dung theo quy định, các bãi trông giữ phương tiện tổ chức trông giữ đúng diện tích sử dụng theo giấy phép được cấp.

Báo điện tử Xây dựng rất hoan nghênh tinh thần cầu thị tiếp thu ý kiến phản ánh và có biện pháp xử lý kịp thời các vấn đề mà Báo phản ánh của UBND phường Lê Đại Hành và các cơ quan sở tại. Hi vọng, với biện pháp xử lý mà UBND phường Lê Đại Hành đã triển khai sẽ làm giảm tình trạng vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường, trả lại mỹ quan cho đô thị và lối đi cho người đi bộ.

Linh Nguyễn