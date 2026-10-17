UBND phường Kỳ Lừa lấy ý kiến nhân dân về thành lập Cụm công nghiệp Hợp Thành

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND phường và nhà đầu tư đã thông tin về quy mô, mục tiêu đầu tư, sự cần thiết thành lập CCN Hợp Thành.

Theo đó, CCN Hợp Thành được nhà đầu tư nghiên cứu, lập dự án quy hoạch với tổng diện tích dự kiến rộng 43,1 ha. Diện tích thực hiện dự án nằm chủ yếu trên địa bàn khối 11 và một phần khối 18, khối Hợp Thành.

Lãnh đạo UBND phường Kỳ Lừa phát biểu tại hội nghị

Đại diện nhà đầu tư giới thiệu về quy mô, phạm vi dự án

Phạm vi ranh giới của CCN Hợp Thành: phía Đông Bắc giáp với núi đất và hành lang đường cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng; phía Tây Bắc giáp với đất do Công ty Cổ phần Gạch ngói Hợp Thành quản lý và đường 3/2; phía Tây Nam giáp đồi đất; phía Đông Nam giáp khu tái định cư Hợp Thành.

Dự án CCN Hợp Thành được nghiên cứu triển khai phù hợp với các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất có hiệu lực theo quy định của pháp luật.

Nhà đầu tư phát biểu tại hội nghị

Về định hướng ngành nghề thu hút đầu tư vào CCN Hợp Thành bao gồm: công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm; chế biến lâm sản; sản xuất sản phẩm điện tử; ngành dịch vụ hỗ trợ sản xuất công nghiệp…

Đại diện hộ dân bị ảnh hưởng dự án phát biểu tại hội nghị

Các hộ nhận phiếu lấy ý kiến về thành lập CCN Hợp Thành

Sau khi nghe trình bày về dự án, các hộ dân thống nhất cao với chủ trương thành lập CCN Hợp Thành và đồng ý điền phiếu lấy ý kiến bằng văn bản do UBND phường Kỳ Lừa thực hiện.

Đa số các hộ cũng kiến nghị với UBND phường và nhà đầu tư nhanh chóng triển khai dự án; thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhất là đối với các trường hợp bị thu hồi hết đất ở, đất nông nghiệp nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và sinh kế.

Được biết, việc lấy ý kiến của Nhân dân về thành lập CCN Hợp Thành sẽ tiếp tục được UBND phường Kỳ Lừa triển khai tại khối 18 và khối Hợp Thành trong ngày 17 và 18/10.