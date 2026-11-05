UBND phường Đông Ngạc thông báo tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2026
Căn cứ Quyết định số 5342/QĐ-UBND ngày 4-11-2026 của UBND phường Đông Ngạc (Hà Nội) về việc Phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND phường Đông Ngạc năm 2026, UBND phường Đông Ngạc thông báo tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND phường năm 2026.
1. Thời gian nhận phiếu:
Trong giờ hành chính từ ngày 5-11-2026 đến 17h00 ngày 4-12-2026 (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định).
2. Địa điểm tiếp nhận phiếu:
Tại Phòng Nội vụ - Tư pháp (phòng 115 - tầng 1), UBND phường Đông Ngạc; địa chỉ: Số 2, phố Văn Hội, phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội (SĐT: 024.6659.7929)
Chi tiết cụ thể tại Quyết định số 5342/QĐ-UBND ngày 4-11-2026 của UBND phường Đông Ngạc và Thông báo số 2127/TB-UBND ngày 4-11-2026 của UBND phường Đông Ngạc được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của UBND phường Đông Ngạc (https://dongngac.hanoi.gov.vn).
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ubnd-phuong-dong-ngac-thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-giao-duc-nam-2026-1764485.html