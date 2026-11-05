UBND phường Đông Ngạc thông báo tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2026

1. Thời gian nhận phiếu:

Trong giờ hành chính từ ngày 5-11-2026 đến 17h00 ngày 4-12-2026 (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định).

2. Địa điểm tiếp nhận phiếu:

Tại Phòng Nội vụ - Tư pháp (phòng 115 - tầng 1), UBND phường Đông Ngạc; địa chỉ: Số 2, phố Văn Hội, phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội (SĐT: 024.6659.7929)

Chi tiết cụ thể tại Quyết định số 5342/QĐ-UBND ngày 4-11-2026 của UBND phường Đông Ngạc và Thông báo số 2127/TB-UBND ngày 4-11-2026 của UBND phường Đông Ngạc được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của UBND phường Đông Ngạc (https://dongngac.hanoi.gov.vn).