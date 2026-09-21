UBND phường Đông Ngạc báo cáo gì về vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong?

Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc Nguyễn Văn Hách vừa có báo cáo gửi UBND TP Hà Nội về vụ tai nạn khiến một nam sinh viên tử vong tại tuyến đường nối từ Trường Đại học Mỏ - Địa chất vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long.

Theo báo cáo, vị trí xảy ra tai nạn thuộc hệ thống thoát nước mặt của tuyến đường này. Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố - Sở Xây dựng Hà Nội được xác định là đơn vị quản lý hệ thống thoát nước.

Trong khi đó, Liên danh Công ty cổ phần đô thị Việt Úc - Công ty cổ phần Xây dựng dịch vụ và Thương mại 68 là đơn vị duy tu, duy trì hệ thống rãnh thoát nước.

Khu vực miệng cống nơi xảy ra sự việc.

Về sự việc, khoảng 10h ngày 17/9, cơ quan chức năng nhận được thông tin phản ánh có 1 xe máy bị đổ gần miệng hố ga trên tuyến đường nối từ trường Đại học Mỏ - Địa chất vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long, xung quanh không phát hiện người điều khiển phương tiện.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND phường Đông Ngạc, Công an phường và các lực lượng chức năng đã có mặt tại địa điểm nêu trên, tiến hành bảo vệ hiện trường, xác minh thông tin và thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định.

Đến khoảng 11h20 ngày 18/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 thi thể nam nổi lên tại cửa phai sông Nhuệ là điểm cuối của tuyến thoát nước, thuộc địa bàn phường Thượng Cát.

Nạn nhân được xác định là anh N.Đ.S, sinh viên năm nhất Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.

Từ đường Phố Viên nhìn sang là Cụm dân cư số 9.

Sau khi xảy ra vụ việc, UBND phường Đông Ngạc cho biết đã phối hợp với các đơn vị quản lý, duy tu, duy trì xử lý ngay vị trí xảy ra tai nạn nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Trước đó, ngày 20/9, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội và UBND phường Đông Ngạc để chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ việc nam sinh bị ngã xuống cống tử vong tại phường Đông Ngạc.

Theo đó, ngày 18/9, báo chí phản ánh việc người dân địa phương cho biết tuyến đường nơi nam sinh bị ngã xuống cống tử vong thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng mỗi khi có mưa, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Song không có đơn vị nào sửa chữa, khắc phục dù người dân nhiều lần kiến nghị.

Về việc này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng giao UBND phường Đông Ngạc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).