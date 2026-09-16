UBND phường Đông Kinh đối thoại với các tiểu thương

Các tiểu thương đầu mối kinh doanh tại các chợ tham gia cuộc đối thoại

Đại diện tiểu thương đầu mối kinh doanh tại các chợ phát biểu tại cuộc đối thoại

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phát biểu tại buổi đối thoại

Tại cuộc đối thoại, đại diện UBND phường thông tin về kế hoạch đưa chợ Mai Pha vào hoạt động, đồng thời vận động các tiểu thương đang tập kết, buôn bán tự phát tại các tuyến đường Bắc Sơn, Lê Lợi, Thân Thừa Quý và khu vực Bưu điện tỉnh di chuyển vào chợ mới.

Tại hội nghị, đa số các tiểu thương đầu mối và hộ kinh doanh đều nhất trí cao với chủ trương của chính quyền địa phương nhằm hướng tới môi trường kinh doanh văn minh, bảo đảm an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.

Đại diện hộ dân đăng ký kinh doanh tại chợ Mai Pha nêu kiến nghị tại buổi đối thoại

Bên cạnh đó, các tiểu thương cũng nêu một số khó khăn, đề xuất đó là: UBND phường tiếp tục hoàn thiện lắp đặt mái che cho khu vực kinh doanh ngoài trời, bổ sung hệ thống điện chiếu sáng và phục vụ buôn bán; cần sắp xếp lại các khu vực kinh doanh một cách khoa học, đặc biệt là bố trí khu vực hợp lý cho các tiểu thương đầu mối ngoài tỉnh chuyên cung cấp rau, củ, quả cho thị trường Lạng Sơn. Các tiểu thương cũng bày tỏ lo ngại chợ nằm xa khu vực trung tâm, nhiều người dân còn thói quen tiện đâu mua đó, sẽ ảnh hưởng đến lượng khách hàng trong thời gian đầu.

Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh phát biểu tại buổi đối thoại

Sau khi lắng nghe các ý kiến, lãnh đạo UBND phường Đông Kinh tiếp thu toàn bộ phản hồi; khẳng định sẽ trực tiếp chỉ đạo xử lý các vướng mắc thuộc thẩm quyền và báo cáo UBND tỉnh xem xét đối với các đề xuất vượt thẩm quyền.

Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh cũng thông tin công bố lộ trình di chuyển chợ, theo đó dự kiến từ ngày 5/10, tiến hành di chuyển các tiểu thương kinh doanh đầu mối vào chợ Mai Pha; từ ngày 10/10, tiến hành di chuyển toàn bộ các hộ kinh doanh vào chợ.

Để bảo đảm kế hoạch triển khai hiệu quả, lãnh đạo UBND phường giao các phòng, ban chuyên môn phối hợp với lực lượng Công an phường, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền đến nhân dân, cán bộ, giáo viên trên địa bàn về chủ trương di chuyển chợ. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh tự phát sau thời hạn quy định.