UBND phường Đông Kinh đối thoại, lắng nghe ý kiến tiểu thương

Các đại biểu tham dự hội nghị đối thoại

Đại diện tiểu thương, hội kinh doanh tham dự hội nghị đối thoại

Chợ Mai Pha chính thức được đưa vào hoạt động từ ngày 1/7/2026. Chợ có diện tích 2.648 m2 theo quy mô chợ hạng 3 với 150 điểm kinh doanh (10 ki ốt có mái che, 140 điểm kinh doanh ngoài trời).

Thời gian qua, UBND phường Đông Kinh đã tích cực rà soát, nắm tình hình hoạt động của các hộ kinh doanh tại chợ cóc, chợ tạm; đồng thời gặp gỡ, trao đổi để tuyên truyền về các điều kiện, vị trí kinh doanh tại chợ Mai Pha, tạo sự đồng thuận trong quá trình sắp xếp, di chuyển. Tuy nhiên, đến nay, các tiểu thương vẫn chưa vào kinh doanh tại chợ Mai Pha. Do đó, UBND phường đang tiếp tục tuyên truyền, vận động để các hộ kinh doanh hiểu, đồng thuận và thực hiện theo phương án bố trí, sắp xếp địa điểm kinh doanh theo quy định.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND phường Đông Kinh đã thông tin về lộ trình sắp xếp, di chuyển các hộ kinh doanh vào chợ Mai Pha; vận động các hộ chủ động đưa hàng hóa, sản phẩm vào chợ để kinh doanh ổn định, chấm dứt tình trạng bán hàng tại các khu vực ngã ba, ngã tư, lòng, lề đường. Đồng thời, các hộ được thông tin về việc UBND phường sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý đối với những trường hợp tiếp tục kinh doanh tại các điểm tự phát.

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ công ích phường Đông Kinh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các tiểu thương, hộ kinh doanh đều nhất trí, bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương đưa hoạt động kinh doanh vào chợ Mai Pha.

Đại diện tiểu thương phát biểu ý kiến tại hội nghị

Các tiểu thương cũng nêu một số ý kiến, kiến nghị liên quan đến việc bố trí điểm kinh doanh cần phù hợp với từng nhóm hàng; đề nghị có sự thống nhất trong tổ chức, phân khu để chợ phát huy vai trò là nơi tập kết, phân phối hàng hóa. Một số hộ cũng bày tỏ băn khoăn về việc chợ nằm xa khu vực trung tâm nên có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh khi mới chuyển vào chợ.

Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh phát biểu tại hội nghị đối thoại

Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh đã tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của tiểu thương, hộ kinh doanh và trực tiếp trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với các kiến nghị vượt thẩm quyền, UBND phường tiếp thu, tổng hợp để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Lãnh đạo UBND phường cũng chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tiểu thương, hộ kinh doanh di chuyển vào chợ Mai Pha; phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng buôn bán tự phát, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, họp chợ không đúng nơi quy định. Đồng thời, UBND phường tiếp tục triển khai các giải pháp thu hút tiểu thương, người dân đến kinh doanh, mua sắm tại chợ. Trước mắt, UBND phường đã đề xuất UBND tỉnh xem xét hỗ trợ miễn 100% tiền thuê địa điểm kinh doanh tại chợ Mai Pha trong 12 tháng đầu kể từ ngày chợ chính thức đi vào hoạt động.