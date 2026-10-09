UBND phường Đại Mỗ tháo dỡ loạt nhà xưởng trái phép ven sông Nhuệ

Sau bài viết “Nhà xưởng ‘băm nát’ hành lang thoát lũ sông Nhuệ” đăng trên Báo Tin tức và Dân tộc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu kiểm tra, xác minh, làm rõ tình trạng nhà xưởng, lều lán tồn tại sát hành lang sông Nhuệ.

Thực hiện chỉ đạo, UBND phường Đại Mỗ đã tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, vận động các chủ công trình vi phạm tự tháo dỡ. Đối với những trường hợp không chấp hành, UBND phường đã tổ chức cưỡng chế, xử lý theo quy định.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc sáng 9/10, nhiều công trình đã được chủ sở hữu chủ động tháo dỡ; tại một số vị trí, lực lượng chức năng trực tiếp triển khai phá dỡ, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản ra khỏi khu vực vi phạm. Máy móc, phương tiện được huy động để đẩy nhanh tiến độ, thu gom và vận chuyển phế thải, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn trong quá trình thực hiện.

Lực lượng chức năng phường Đại Mỗ triển khai tháo dỡ các công trình vi phạm tại khu vực ven sông Nhuệ sáng 9/10.

Theo kế hoạch của UBND phường Đại Mỗ, từ ngày 9/10/2026, địa phương tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 26 công trình vi phạm đất đai tại khu đất Đồng Sếu, Lò Mối. Khu vực này thuộc một phần các thửa đất số 12, 13, 14 và 60, tờ bản đồ số 27, phường Phú Đô trước đây, nay thuộc phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội.

Việc cưỡng chế được thực hiện theo các quyết định ban hành ngày 6/10/2026 của Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ. Chính quyền địa phương huy động các lực lượng chức năng, bố trí phương tiện phục vụ phá dỡ, thu gom và vận chuyển phế thải. Thời gian thực hiện kéo dài đến khi hoàn thành việc thi hành các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Máy móc được huy động phục vụ việc phá dỡ các công trình xây dựng vi phạm.

Một số nhà xưởng, lều lán tại khu vực Đồng Sếu, Lò Mối đang được tháo dỡ.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Minh Giáp, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Đại Mỗ, cho biết, qua rà soát, địa phương xác định khu vực Đồng Sếu và khu vực ven sông Nhuệ có hơn 200 nhà xưởng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, trong đó có các công trình vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Theo ông Giáp, chính quyền phường đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các chủ công trình tự tháo dỡ. Đa số người dân đã nhận thức được vấn đề và chủ động thực hiện. Bên cạnh đó là tập trung hỗ trợ, hướng dẫn người dân di chuyển tài sản, tháo dỡ công trình vi phạm; đối với những trường hợp cố tình không chấp hành, phường sẽ kiên quyết tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản ra khỏi khu vực giải tỏa.

Nhiều chủ công trình chủ động tháo dỡ nhà xưởng sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động.

Nhà xưởng ‘băm nát’ hành lang thoát lũ sông Nhuệ

Dọc sông Nhuệ đoạn qua địa bàn Hà Nội, hàng loạt lều lán, nhà xưởng mọc sát mép sông, cùng rác thải và vật liệu tập kết ngổn ngang, thu hẹp không gian ven sông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Thực tế tại khu vực ven sông Nhuệ cho thấy, tình trạng nhà xưởng, lều lán xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp đã tồn tại trong thời gian dài. Việc sử dụng đất không đúng mục đích, cùng với tình trạng tập kết vật liệu, phế thải tại một số vị trí, gây ảnh hưởng đến cảnh quan và đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ hành lang thoát lũ.

Việc tháo dỡ các công trình vi phạm góp phần giải tỏa mặt bằng, tăng cường quản lý khu vực hành lang sông Nhuệ.

Theo UBND phường Đại Mỗ, việc xử lý các công trình vi phạm hành lang sông Nhuệ sẽ được triển khai song song với công tác giải phóng mặt bằng 3 dự án trên địa bàn, gồm Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô; xây dựng Trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đầu tư xây dựng, tu bổ các vị trí xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm sông Nhuệ. Hiện địa phương đang tổ chức khảo sát, đo đạc, kiểm đếm hiện trạng để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội.

UBND phường Đại Mỗ cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục rà soát các công trình còn tồn tại dọc hành lang sông Nhuệ, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm mới phát sinh. Việc xử lý dứt điểm các công trình vi phạm, kết hợp triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án, được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, bảo vệ hành lang công trình thủy lợi và cải thiện môi trường khu vực ven sông Nhuệ.