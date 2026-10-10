UBND phường Bắc Nha Trang thông báo

Các trường hợp bị hạn chế khả năng sử dụng đất thuộc phạm vi hành lang tuyến dự án: Đường dây 220kV Krông Búk - Nha Trang mạch 2, phường Bắc Nha Trang, cụ thể như sau:

1. Lý do thông báo:

Để thực hiện Dự án: Đường dây 220kV Krông Búk - Nha Trang mạch 2.

2. Vị trí khu đất, diện tích đất bị ảnh hưởng:

- Địa điểm: tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;

- Diện tích: 176.779,5m2 (khoảng 17,68ha);

- Phạm vi ranh giới: theo Bản đồ địa chính đo đạc chỉnh lý năm 2022 được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định ngày 30/5/2022.

3. Tiến độ thực hiện: 12 tháng (tính từ ngày ban hành Thông báo).

4. Chủ đầu tư: Tổng công ty truyền tải điện quốc gia, Ban QLDA các công trình điện miền Trung đại diện Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

5. Nguồn vốn đầu tư: Tổng giám đốc Tổng công ty truyền tải điện quốc gia (Chủ đầu tư dự án) tự sắp xếp, chi trả theo quy định pháp luật (không sử dụng nguồn ngân sách địa phương).

6. Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa

7. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi

- Phối hợp UBND phường Bắc Nha Trang, Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa và Tổ kiểm kê thực hiện việc kê khai diện tích đất, loại đất, vị trí đất, chất lượng tài sản có trên đất (nếu có) gửi UBND phường Bắc Nha Trang xác nhận.

- Cung cấp đầy đủ kịp thời chính xác số liệu, các giấy tờ liên quan đến đất bị thu hồi (bản sao có công chứng) để phục vụ công tác xét duyệt bồi thường, hỗ trợ và chịu trách nhiệm về tính pháp lý.

- Các trường hợp tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định pháp luật.

8. Tổ chức thực hiện

UBND phường Bắc Nha Trang;Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bắc Nha Trang; các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ, kế hoạch.