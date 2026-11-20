Tại hội nghị, UBND phường công bố quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm bà Lê Thị Phương Loan giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường; điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụ giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Nông nghiệp, Hạ tầng và Đô thị; điều động, bổ nhiệm bà Trần Thị Phương giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường. Thời hạn bổ nhiệm đối với các chức vụ là 5 năm.

Lãnh đạo UBND phường An Phú trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm. Ảnh: ĐVCC

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND phường An Phú Hoàng Thị Minh Bình chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm; đồng thời đề nghị trên cương vị công tác mới, các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ với tập thể cơ quan, đơn vị, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc công bố các quyết định về công tác cán bộ góp phần kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương trong thời gian tới.