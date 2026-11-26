Hỏi: Xin quý báo cho biết, Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2026 quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong hòa giải ở cơ sở như thế nào?

(Bạn đọc Nguyễn Thanh Hương, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội)

Trả lời:

Vấn đề bạn đọc hỏi, Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2026 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2027 đã quy định cụ thể. Theo đó, hòa giải ở cơ sở là việc hòa giải viên và người được mời tham gia hòa giải (nếu có) hỗ trợ, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo quy định của Luật.

Tại Điều 32, Luật nêu rõ Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở trong phạm vi cả nước. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở tại tỉnh, thành phố; chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp hướng dẫn, tổ chức thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở tại địa phương; kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng, báo cáo về hòa giải ở cơ sở.

Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở tại địa phương; chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở; lồng ghép thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở trong xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố; kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng, báo cáo về hòa giải ở cơ sở.

Cũng theo Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở cùng cấp tham gia thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; vận động tổ chức, cá nhân chấp hành pháp luật, giám sát việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở; phối hợp kiểm tra, theo dõi, sơ kết, tổng kết, khen thưởng và báo cáo về hòa giải ở cơ sở.

Các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật; vận động các hội viên, đoàn viên tham gia hòa giải ở cơ sở và làm hòa giải viên.