UBND cấp xã được quyết định cho cộng đồng dân cư thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia dưới 500 triệu đồng

Theo đó, quy định hình thức hỗ trợ, định mức hỗ trợ, quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cộng đồng tự thực hiện đối với các dự án có tính chất kỹ thuật đơn giản và tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 56 Nghị định số 358/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ.

Cộng đồng dân cư hưởng lợi trực tiếp có đủ năng lực quản lý, tổ chức thi công đối với dự án có tính chất kỹ thuật đơn giản và tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng thuộc danh mục loại dự án đặc thù của chương trình mục tiêu quốc gia được UBND thành phố quy định: UBND cấp xã quyết định giao cho cộng đồng dân cư (thông qua Ban phát triển thôn) tự thực hiện dự án.

Chủ tịch UBND cấp xã giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp xã hoặc phòng chuyên môn được giao thực hiện từng chương trình mục tiêu quốc gia (có đủ điều kiện, năng lực hoạt động xây dựng) làm chủ đầu tư. Chi phí quản lý dự án thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư xây dựng. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 28/9/2026.