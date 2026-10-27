UBKT Tỉnh uỷ Gia Lai kỷ luật 2 chỉ huy trưởng quân sự xã

Ngày 27/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, đã ban hành thông cáo báo chí kỳ họp lần thứ 22 nhằm thông tin về kết quả kỳ họp.

Theo đó, tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật thượng tá Phạm Thanh Tùng (Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Púch), thiếu tá Phạm Văn Tuấn (Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Chia).

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, thượng tá Phạm Thanh Tùng, thiếu tá Phạm Văn Tuấn đã vi phạm quy định của Đảng trong việc kê khai lịch sử chính trị của bản thân và gia đình vào lý lịch cá nhân; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi sinh hoạt, công tác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật thượng tá Phạm Thanh Tùng bằng hình thức khiển trách; thi hành kỷ luật đồng chí Phạm Văn Tuấn bằng hình thức cảnh cáo.