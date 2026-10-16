UBKT Thành uỷ Huế kỷ luật cảnh cáo Đảng ủy Ban Quản lý dự án đô thị TP Huế

Dự án Khu xử lý rác Hương Bình, nơi xảy ra nhiều sai phạm

Những vi phạm trong lãnh đạo, quản lý dự án xử lý rác Hương Bình dẫn đến quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với Đảng ủy Ban Quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị thành phố Huế nhiệm kỳ 2020-2025. Vụ việc đặt ra yêu cầu tăng cường trách nhiệm, giám sát và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trong các công trình môi trường.

Buông lỏng lãnh đạo, để vi phạm kéo dài

Ngày 16/10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Huế cho biết đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Đảng ủy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Theo kết quả kiểm tra, Đảng ủy đơn vị này đã buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, vi phạm quy chế làm việc và nguyên tắc hoạt động của Đảng. Đảng uỷ cũng chưa thực hiện đầy đủ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trong quản lý, triển khai dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm của thành phố, còn gọi là dự án Khu xử lý rác Hương Bình.

Những hạn chế, vi phạm khiến nhiều vướng mắc của dự án kéo dài mà không được xử lý kịp thời, làm giảm hiệu quả đầu tư ngân sách và vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng.

Kỷ luật căn cứ tính chất và hậu quả vi phạm

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và Quy định số 212-QĐ/TW ngày 17/8/2026 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm để quyết định hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với tập thể Đảng ủy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hà Xuân Hậu

Liên quan vụ việc, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hà Xuân Hậu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý dự án, để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo khoản 3, Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Ban Thường vụ Thành ủy Huế sau đó đã quyết định khai trừ Đảng đối với ông Hậu. Theo thông tin của Ban Thường vụ Thành ủy, trong thời gian giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án, ông Hậu bị xác định thiếu trách nhiệm, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ; có vi phạm liên quan công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Nâng cao trách nhiệm để phát triển bền vững

Vụ việc tại dự án Khu xử lý rác Hương Bình cho thấy, công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình môi trường cần được thực hiện chặt chẽ, minh bạch và có cơ chế giám sát hiệu quả. Trách nhiệm của tổ chức lãnh đạo, người đứng đầu và các bộ phận chuyên môn phải gắn với tiến độ, chất lượng công trình, hiệu quả sử dụng ngân sách và việc tuân thủ pháp luật.

Đối với các dự án xử lý chất thải, chậm trễ và sai phạm không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư mà còn có thể tác động đến mục tiêu kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ hệ sinh thái và chất lượng sống của cộng đồng. Vì vậy, cần tăng cường kiểm tra từ khâu chuẩn bị đến triển khai, kịp thời tháo gỡ vướng mắc đúng quy định, công khai trách nhiệm và xử lý nghiêm vi phạm theo thẩm quyền.

Quản lý đầu tư công có kỷ cương, gắn trách nhiệm giải trình với hiệu quả môi trường sẽ góp phần củng cố niềm tin xã hội, bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng mục đích và tạo nền tảng cho phát triển đô thị xanh, an toàn, bền vững./.