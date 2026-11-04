Uber liên tiếp gánh án phạt và truy thu thuế tại Australia

Biểu tượng của hãng cung cấp dịch vụ taxi giá rẻ toàn cầu Uber. Ảnh: EPA/TTXVN

Hãng xe công nghệ Uber vừa nhận phán quyết bất lợi từ Tòa án Tối cao Australia, buộc tập đoàn này phải nộp 81 triệu AUD (khoảng 53 triệu USD) tiền truy thu thuế thu nhập (tiền lương) cho chính quyền bang New South Wales (NSW), bổ sung các tác động không mong muốn vào mô hình vận hành của nền kinh tế tự do (gig economy) tại nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Tòa án Tối cao Australia ngày 4/11 đã bác bỏ toàn bộ đơn xin phúc thẩm của Uber đối với quyết định truy thu thuế tiền lương giai đoạn từ năm tài chính 2015 đến 2020. Tòa tuyên bố các tài xế Uber hoạt động dưới hình thức hợp đồng dịch vụ và các khoản cước phí họ nhận được cấu thành "tiền lương" thuộc phạm vi điều chỉnh của luật thuế tiền lương hiện hành. Tòa Tối cao khẳng định các quy định pháp luật được ban hành nhằm ngăn ngừa các doanh nghiệp lợi dụng hình thức "hợp tác viên" để né tránh nghĩa vụ thuế.

Phán quyết truy thu 81 triệu AUD cùng toàn bộ án phí lần này tiếp tục nối dài chuỗi khó khăn pháp lý và các khoản tiền phạt nặng nề mà Uber phải đối mặt tại thị trường Australia. Trước đó, gã khổng lồ gọi xe công nghệ toàn cầu cũng đã phải gánh chịu nhiều án phạt tài chính kỷ lục và chi trả tiền bồi thường lớn liên quan đến các vi phạm cạnh tranh, thông tin sai lệch cho người tiêu dùng theo điều tra của Ủy ban Cạnh tranh & Người tiêu dùng Australia (ACCC), cũng như thỏa thuận bồi thường hàng trăm triệu AUD cho ngành taxi truyền thống.

Việc liên tiếp bị xử phạt và truy thu thuế phản ánh xu hướng siết chặt quản lý của giới chức Australia đối với các nền tảng xuyên quốc gia. Phán quyết tiền lệ của Tòa án Tối cao lần này được đánh giá sẽ mở đường cho các tiểu bang khác tại Australia đẩy mạnh truy thu thuế và siết chặt quy định đối với các ứng dụng gọi xe, giao thức ăn trong thời gian tới.