Ube Cake - Chiếc bánh kem tím mộng mơ của Philippines

Chiếc bánh có màu sắc tự nhiên từ ube - một loại củ có ruột tím được sử dụng phổ biến trong ẩm thực Philippines - đồng thời thể hiện cách người dân đưa nguyên liệu truyền thống vào những món ngọt hiện đại.

Ube có tên khoa học Dioscorea alata, là một loại củ thuộc họ củ từ, thường được gọi là khoai từ tím. Ube có phần ruột màu tím đặc trưng, hương vị ngọt dịu và mùi thơm riêng, thường được dùng để chế biến bánh ngọt, kem, mứt và nhiều món tráng miệng tại Philippines.

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Một trong những nguyên liệu quen thuộc là ube halaya, món mứt hoặc kem củ tím được nấu từ ube nghiền nhuyễn, đường và sữa.

Hỗn hợp có kết cấu sánh mịn, vị ngọt béo và thường được dùng làm nhân, lớp phủ hoặc thành phần tạo hương vị cho các món bánh.

Đây cũng là một cách để nguyên liệu truyền thống xuất hiện trong những món tráng miệng có hình thức hiện đại.

Ảnh: Soyrice

Ảnh: Snapcalorie

Ube Cake thường gồm nhiều lớp bánh bông lan màu tím, xen kẽ kem tươi, kem bơ hoặc phần nhân ube halaya.

Một số phiên bản phủ thêm dừa nạo, vụn bánh hoặc trang trí bằng những đường kem mềm mại. Màu tím có thể đậm hay nhạt tùy giống củ, tỷ lệ nguyên liệu và cách chế biến; một số công thức còn sử dụng màu thực phẩm để tạo sắc tím đồng đều hơn.

Ảnh: Lifestyleplusph

Ảnh: Esty

Điểm hấp dẫn của món bánh nằm ở sự kết hợp giữa vẻ ngoài bắt mắt và kết cấu mềm nhẹ. Phần bông lan thường có độ xốp, trong khi lớp kem và nhân ube mang đến vị béo ngọt.

Hương vị của ube không giống hoàn toàn khoai lang hay khoai môn, mà có nét thơm dịu riêng, đôi khi được mô tả là gợi nhớ đến vani hoặc các loại hạt.

Ảnh: Kenwoodworld

Ảnh: Honeybon

Tại Philippines, ube không chỉ xuất hiện trong bánh kem mà còn góp mặt trong nhiều món ăn quen thuộc như bánh ngọt, bánh hấp, kem và các món tráng miệng lạnh.

Khi ẩm thực Philippines được giới thiệu rộng rãi ra quốc tế, sắc tím đặc trưng của ube cũng trở thành điểm nhận diện dễ nhớ, xuất hiện trong thực đơn của nhiều tiệm bánh và quán cà phê.

Ảnh: Angelasbakery

Ảnh: punchfork

Ảnh: Redribbonbakeshop

Từ nguyên liệu dân dã đến những chiếc bánh nhiều tầng được trang trí tinh tế, Ube Cake cho thấy sức sống của một thành phần truyền thống trong ẩm thực hiện đại.

Không chỉ tạo nên màu sắc nổi bật, củ tím còn mang theo hương vị đặc trưng của Philippines, giúp món bánh trở thành lựa chọn hấp dẫn với những người yêu thích các món ngọt độc đáo.