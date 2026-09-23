UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính Công ty cổ phần Chứng khoán EVS

Ngày 18/9/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 544/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán EVS có trụ sở tại Tầng 3, 6, 9, số 2A phố Đại Cồ Việt, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Mức giá của cổ phiếu của EVS tại nhiều phiên giao dịch

Theo quyết định, Công ty cổ phần Chứng khoán EVS bị phạt tiền 200.000.000 đồng theo quy định tại khoản 4 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP do báo cáo có nội dung sai lệch.

Cụ thể, công ty báo cáo không chính xác tỷ lệ vốn khả dụng tại các Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/3/2026 và 30/4/2026, trong đó tỷ lệ an toàn tài chính theo báo cáo ban đầu tại ngày 31/3/2026 và 30/4/2026 lần lượt là 195,31% và 196,26%, còn tỷ lệ an toàn tài chính sau khi tính toán lại lần lượt là 177,5% và 178,87%.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, công ty bị buộc cải chính thông tin đối với hành vi báo cáo có nội dung sai lệch theo quy định tại khoản 5 Điều 43 Nghị định 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và những nội dung trực tiếp liên quan được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, khoản 3 Điều 51 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 23 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Trước đó, vào tháng 10/2025, CTCP Chứng khoán EVS với mã chứng khoán HNX: EVS đã chính thức chấm dứt hoạt động Chi nhánh Bà Triệu trong bối cảnh kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm sụt giảm nghiêm trọng.

Cùng lúc đó, công ty vẫn đang đối mặt với các vấn đề liên quan đến lô trái phiếu hàng trăm tỷ đồng do Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm phát hành.