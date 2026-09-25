Đối với trường hợp của Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartmind, địa chỉ tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm (cũ), Hà Nội đã có hành vi bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Cụ thể, chứng khoán Smartmind đã bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho các khách hàng. Với hành vi này, chứng khoán Smartmind bị phạt 65 triệu đồng.

Bên cạnh đó, chứng khoán Smartmind còn có vi phạm về thời hạn công bố thông tin. Với hành vi này, chứng khoán Smartmind bị phạt 92,5 triệu đồng. Tổng mức tiền phạt đối với công ty này là 157,5 triệu đồng.

UBCKNN xử phạt 3 công ty chứng khoán, Rồng Việt bị phạt nặng nhất. Ảnh minh họa/Luật VN

Đối với Công ty cổ phần Chứng khoán VTG, địa chỉ tại phường Bến Thành, TP HCM, UBCKNN xác định công ty này có hành vi không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán theo quy định.

Cụ thể, tại các ngày 30/9/2024 và 31/10/2024, chứng khoán VTG đã sử dụng tài khoản chuyên dụng để nhận tiền cổ tức từ hoạt động tự doanh của Công ty sau đó chuyển lại tiền sang tài khoản thanh toán của Công ty. Với hành vi này, chứng khoán VTG bị phạt 187,5 triệu đồng.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt, địa chỉ tại phường Bến Thành, TP HCM bị xử phạt tổng cộng 712,5 triệu đồng với nhiều vi phạm.

Cụ thể, UBCKNN xác định, chứng khoán Rồng Việt đã có hành vi vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng.

Tại một số thời điểm, chứng khoán Rồng Việt cho một số khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi chưa có đủ tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán. Với hành vi này, chứng khoán Rồng Việt bị phạt 137,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, chứng khoán Rồng Việt còn có hành vi không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán. Tại một số thời điểm, Công ty này phát sinh các giao dịch chuyển tiền từ tài khoản chuyên dụng đến tài khoản thanh toán của Công ty để điều chuyển tiền thanh toán lãi vay cho khoản vay mua trái phiếu của Công ty và điều chuyển tiền cho hoạt động giao dịch ký quỹ của Công ty.

Công ty có 1 tài khoản chuyên dụng đồng thời được sử dụng là tài khoản thanh toán của Công ty. Với hành vi này, chứng khoán Rồng Việt bị phạt 187,5 triệu đồng.

Chứng khoán Rồng Việt còn bị phạt 137,5 triệu đồng do có hành vi cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng. Tại một số thời điểm, Công ty giải ngân cho vay giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ đối với một số khách hàng.

Đáng chú ý, Rồng Việt bị phạt thêm 250 triệu đồng do cung cấp dịch vụ tài chính khác khi chưa báo cáo UBCKNN trước khi thực hiện, chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 22/7/2024 đến 17/8/2026, Rồng Việt đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm đối với cổ phần thế chấp khi chưa đáp ứng các điều kiện nêu trên. Công ty đã báo cáo UBCKNN về việc đăng ký cung cấp dịch vụ này vào ngày 30/12/2025.

Ngoài khoản phạt 250 triệu đồng, UBCKNN buộc Rồng Việt dừng cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm đối với cổ phần thế chấp của khách hàng.