PVcomBank thực hiện chào bán riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu phổ thông cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên PVcomBank thông qua tại Nghị quyết số 11868/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2026 và được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận tại Công văn số 6180/NHNN-QLGS ngày 13/7/2026.

Theo kế hoạch, PVcomBank thực hiện chào bán riêng lẻ 300 triệu cổ phiếu phổ thông cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, qua đó tăng vốn điều lệ từ 9.000 tỷ đồng lên tối đa 12.000 tỷ đồng sau khi hoàn tất việc phát hành. Việc UBCKNN xác nhận nhận đủ hồ sơ là một bước quan trọng trong lộ trình triển khai kế hoạch tăng vốn đã được Ngân hàng công bố.

Theo phương án phát hành, toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, phù hợp với quy định pháp luật về chứng khoán, đồng thời tạo điều kiện duy trì sự ổn định của cơ cấu cổ đông trong giai đoạn đầu sau phát hành.

Đây là lần tăng vốn đầu tiên kể tử khi hợp nhất PVFC với Westernbank và ra mắt thương hiệu PVcomBank vào năm 2013. Điều này không chỉ thể hiện sức bật mạnh mẽ và quyết tâm của Ngân hàng trong việc hoàn thành sớm và hiệu quả phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt, mà còn khẳng định niềm tin của của các nhà đầu tư, các cổ đông đối với chiến lược phát triển dài hạn của PVcomBank trong tương lai. Việc tăng vốn điều lệ sẽ giúp củng cố nền tảng tài chính, cải thiện chất lượng vốn cấp 1, tăng tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đồng thời tạo thêm dư địa phát triển hoạt động tín dụng, nâng cao năng lực cạnh tranh gắn với định hướng kinh doanh, yêu cầu quản trị rủi ro của Ngân hàng.

9 tháng đầu năm 2026, PVcomBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025, đạt gần 1.878 tỷ đồng. Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, thu nhập lãi thuần của PVcomBank ghi nhận đạt hơn 4.680 tỷ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ năm trước. Các nguồn thu ngoài lãi cũng tăng trưởng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 35% lên hơn 294 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tăng thu từ dịch vụ thanh toán và thu từ kinh doanh, dịch vụ bảo hiểm. Lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng 32% lên hơn 173 tỷ đồng, trong khi hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lãi hơn 365 tỷ đồng. Tính đến 30/9/2026, tổng tài sản của PVcomBank tăng gần 6,5% so với thời điểm 31/12/2025, đạt 280.464 tỷ đồng.

Thu Hà