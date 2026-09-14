UBCKNN nhận hồ sơ phát hành cổ phiếu hoán đổi 514 tỷ đồng nợ của Hòa Bình

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (UPCoM: HBC).

Theo phương án đã được thông qua, Xây dựng Hòa Bình dự kiến phát hành hơn 51,4 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị hơn 514,2 tỷ đồng. Số cổ phiếu này được sử dụng để hoán đổi các khoản nợ của 99 chủ nợ đã hoàn tất đàm phán và ký thỏa thuận với doanh nghiệp. Tỉ lệ hoán đổi là 1:10.000, tức mỗi cổ phiếu phát hành mới tương ứng 10.000 đồng giá trị khoản nợ.

Danh sách 7 chủ nợ lớn nhất của Hòa Bình theo phương án hoá đổi nợ (Ảnh: HBC).

Trong danh sách chủ nợ, CTCP Máy Xây dựng Matec có giá trị nợ được hoán đổi lớn nhất, hơn 92,18 tỷ đồng, tương ứng hơn 9,2 triệu cổ phiếu.

CTCP Best Quality Construction hoán đổi 32,79 tỷ đồng để nhận gần 3,28 triệu cổ phiếu; CTCP Interhouse LA hoán đổi hơn 23,5 tỷ đồng, tương ứng hơn 2,35 triệu cổ phiếu.

Một số chủ nợ khác gồm CTCP Kết cấu thép ATAD với khoản nợ 31,3 tỷ đồng, tương ứng hơn 3,13 triệu cổ phiếu; CTCP Kết cấu thép ATAD Đồng Nai với 8,48 tỷ đồng, tương ứng 948.397 cổ phiếu; CTCP Kỹ thuật và Xây dựng Searefico với 37,7 tỷ đồng, tương ứng hơn 3,77 triệu cổ phiếu. CTCP Gỗ An Cường (HOSE: ACG) dự kiến hoán đổi hơn 5,2 tỷ đồng nợ để nhận 520.500 cổ phiếu.

Trước đó, Xây dựng Hòa Bình dự kiến triển khai đợt phát hành trong quý III/2026 hoặc sau khi nhận được chấp thuận của UBCKNN.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu thuần hơn 3.268,6 tỷ đồng, tăng 99,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 41,6 tỷ đồng, giảm 19,1%.

Riêng quý II/2026, doanh thu thuần đạt gần 1.946,5 tỷ đồng, tăng 108% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt gần 222,4 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế ở mức gần 18,9 tỷ đồng, giảm 54,8%.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 250 tỷ đồng. Sau nửa đầu năm, Xây dựng Hòa Bình thực hiện khoảng 16,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Xây dựng Hòa Bình đạt hơn 16.885,7 tỷ đồng, tăng 4,9% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 11.011,8 tỷ đồng, tương đương 65,2% tổng tài sản.

Tổng nợ phải trả ở mức hơn 14.867,7 tỷ đồng, tăng 5,1% so với đầu năm. Trong đó, phải trả người bán ngắn hạn gần 4.564 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính hơn 3.999 tỷ đồng.

Lỗ lũy kế của doanh nghiệp tại cuối tháng 6/2026 vẫn ở mức gần 2.026 tỷ đồng.