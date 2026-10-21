UBCKNN: Dự kiến vận hành hệ thống CCP đầu năm 2027

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch UBCKNN chia sẻ tại tọa đàm

Thông tin được ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch UBCKNN, chia sẻ tại tọa đàm “30 năm ngành chứng khoán Việt Nam: Động lực mới, Vị thế mới, sức bật mới”, do Tạp chí Kinh tế Tài chính tổ chức sáng 21-10 tại Hà Nội.

Theo lãnh đạo UBCKNN, sau 3thập kỷ phát triển, TTCK Việt Nam đã hình thành đầy đủ các cấu trúc thị trường và định chế trung gian, với quy mô tương đương các thị trường lớn trong khu vực ASEAN.

Từ 2 mã cổ phiếu trong những phiên giao dịch đầu tiên, đến cuối tháng 9, thị trường có 1.547 mã cổ phiếu và 482 mã trái phiếu niêm yết. Tính đến ngày 30-9, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt hơn 10 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 80% GDP năm 2025. Quy mô thị trường trái phiếu niêm yết đạt gần 3 triệu tỷ đồng, tương đương 23% GDP.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị huy động vốn thực tế cho doanh nghiệp qua TTCK đạt 564.000 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chào bán cổ phiếu đạt 136.000 tỷ đồng, tăng gần 69%; chào bán trái phiếu ra công chúng đạt 59.000 tỷ đồng, tăng 26%; phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt 368.000 tỷ đồng, tăng 1,2%.

Số lượng tài khoản nhà đầu tư cũng tăng từ khoảng 3.000 vào năm 2000 lên gần 14 triệu tài khoản vào cuối tháng 9, chiếm khoảng 13% dân số, vượt mục tiêu 11 triệu tài khoản vào năm 2030.

Trong giai đoạn tới, UBCKNN xác định trọng tâm là hoàn thiện khung pháp lý, sửa đổi Luật Chứng khoán, đơn giản hóa thủ tục hành chính, mở rộng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin bình đẳng.

Cùng với việc đưa CCP vào vận hành, cơ quan quản lý sẽ hiện đại hóa công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm tài chính, phát triển nhà đầu tư tổ chức và khuyến khích nhà đầu tư cá nhân tham gia thông qua các định chế chuyên nghiệp, góp phần nâng cao năng lực quản trị rủi ro và thu hút dòng vốn quốc tế.