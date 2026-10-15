UBCKNN cảnh báo tình trạng lan truyền thông tin sai lệch trên mạng xã hội

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo tình trạng lan truyền thông tin sai lệch trên mạng xã hội.

Tung tin sai lệch về chứng khoán trên TikTok, bị phạt 12,5 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo tình trạng lan truyền thông tin sai lệch trên mạng xã hội sau khi một chủ tài khoản TikTok bị xử phạt 12,5 triệu đồng vì đăng tải nội dung chưa được kiểm chứng về hoạt động cho vay ký quỹ của các công ty chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa đưa ra khuyến cáo đối với các tổ chức, cá nhân và nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán, yêu cầu thận trọng trước những thông tin chưa được kiểm chứng đang lan truyền trên không gian mạng.

Khuyến cáo được đưa ra trong bối cảnh cơ quan chức năng phát hiện và xử lý một trường hợp sử dụng nền tảng TikTok để đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến hoạt động cho vay ký quỹ tại các công ty chứng khoán, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư và môi trường tài chính.

Theo thông tin từ Cục An ninh mạng thuộc Bộ Công an được UBCKNN chia sẻ, thời gian qua một số người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL) đã đăng tải video, bài viết chứa thông tin chưa qua kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán.

Qua công tác nắm tình hình, Cục An ninh mạng đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và UBCKNN xác minh, xử lý trường hợp chủ tài khoản TikTok đăng tải thông tin sai sự thật về hoạt động cho vay ký quỹ (margin) của các công ty chứng khoán.

Cụ thể, ngày 25/7/2026, tài khoản TikTok có tên “Kiến Trúc Sư” (@thearchitectvn) đăng tải các video tự biên tập, đưa ra những nhận định mang tính quy chụp về hoạt động cho vay margin tại công ty chứng khoán.

Margin là hình thức công ty chứng khoán cho nhà đầu tư vay tiền để mua chứng khoán, với tài sản bảo đảm thường là chứng khoán trong tài khoản. Hoạt động này giúp nhà đầu tư tăng quy mô giao dịch nhưng cũng đi kèm rủi ro khi giá cổ phiếu biến động bất lợi.

Theo thông tin cơ quan chức năng, những nội dung do tài khoản TikTok nói trên đăng tải đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư và môi trường tài chính.

Ngày 21/9/2026, Công an thành phố Hà Nội ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với chủ tài khoản “Kiến Trúc Sư” về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Vụ việc cho thấy hoạt động đăng tải, chia sẻ nội dung về thị trường chứng khoán trên mạng xã hội có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý khi thông tin được cung cấp không chính xác, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

UBCKNN cảnh báo nhà đầu tư trước thông tin chưa kiểm chứng

Từ vụ việc trên, UBCKNN khuyến cáo nhà đầu tư cần nâng cao cảnh giác, thận trọng khi tiếp nhận thông tin về thị trường chứng khoán trên các nền tảng mạng xã hội. Cơ quan quản lý nhấn mạnh nhà đầu tư không nên tin theo hoặc chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng trên không gian mạng.

Trong môi trường giao dịch chứng khoán, thông tin có vai trò quan trọng đối với quyết định mua bán của nhà đầu tư. Những nội dung liên quan đến hoạt động cho vay margin, tình hình tài chính của doanh nghiệp hoặc hoạt động của công ty chứng khoán có thể tác động đến cách nhà đầu tư đánh giá rủi ro.

Đặc điểm lan truyền nhanh của các nền tảng như TikTok, Facebook hay các hội nhóm trực tuyến cũng khiến những nhận định thiếu căn cứ có khả năng tiếp cận số lượng lớn người dùng trong thời gian ngắn. Việc thông tin thiếu chính xác về hoạt động cho vay ký quỹ có thể khiến nhà đầu tư hiểu sai về mức độ rủi ro, từ đó đưa ra quyết định giao dịch không phù hợp. Đây là rủi ro cần lưu ý, không phải kết luận về thiệt hại thực tế trong vụ việc nêu trên.

Để hạn chế rủi ro, nhà đầu tư nên đối chiếu thông tin từ các nguồn chính thức như UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, các sở giao dịch chứng khoán và công bố thông tin của doanh nghiệp, công ty chứng khoán có liên quan. Đối với những nội dung được chia sẻ bởi KOL hoặc các tài khoản chuyên bình luận thị trường, người tiếp nhận cần phân biệt giữa thông tin có nguồn xác thực và quan điểm cá nhân của người đăng tải.

UBCKNN khẳng định, hành vi đưa ra nhận định, cung cấp thông tin sai lệch, sai sự thật về hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Thông điệp của cơ quan quản lý cũng đặt ra yêu cầu về trách nhiệm đối với những cá nhân thường xuyên sản xuất, chia sẻ nội dung tài chính trên nền tảng số, nhất là khi những nội dung này có khả năng ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư.