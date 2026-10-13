UAV Valkyrie thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại châu Âu với tầm bay 5.000 km, tốc độ Mach 0.8

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie. Ảnh: Airbus.

Airbus và Kratos Defense & Security Solutions lần đầu đưa máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie bay thử tại châu Âu, đánh dấu bước tiến trong kế hoạch phát triển dòng máy bay chiến đấu cộng tác (CCA) sẵn sàng tác chiến cho Đức và các khách hàng quân sự châu Âu khác vào năm 2029.

Trong đợt thử nghiệm tại một cơ sở không được tiết lộ ở Bắc Âu, máy bay đã thực hiện hàng loạt thao tác bay, bao gồm cất cánh bằng động cơ rocket hỗ trợ mà không cần đường băng thông thường, đạt tốc độ tối đa Mach 0,8 và điều chỉnh các thông số nhiệm vụ ngay trên không.

Hai đối tác dự kiến tiếp tục tiến hành những thử nghiệm phức tạp hơn với hệ thống nhiệm vụ MARS của Airbus. Phần mềm này sẽ giúp Valkyrie tự thực hiện nhiệm vụ, đồng thời bảo đảm các lực lượng châu Âu duy trì quyền kiểm soát những hệ thống trọng yếu của máy bay.

Valkyrie lần đầu bay thử tại châu Âu

U740 Valkyrie có chiều dài 9,1 m, sải cánh 8,2 m. Máy bay được trang bị khoang vũ khí bên trong thân cùng các giá treo tải trọng bổ sung dưới cánh.

Trọng lượng cất cánh tối đa của Valkyrie vào khoảng 3 tấn. Máy bay có tầm hoạt động hơn 3.100 dặm (khoảng 5.000 km) và có thể bay ở độ cao lên tới 45.000 feet (khoảng 13.700 m).

Những thông số này cho phép Valkyrie đảm nhiệm các nhiệm vụ có mức độ rủi ro cao, vốn có thể đặt máy bay chiến đấu có người lái và phi công vào tình thế nguy hiểm. Máy bay có thể hoạt động độc lập hoặc phối hợp với các tiêm kích có người lái, trong đó có Eurofighter.

Airbus kỳ vọng mẫu máy bay không người lái này sẽ mở rộng phạm vi hoạt động và tăng cường hỏa lực cho các máy bay chiến đấu hiện có. Thiết kế của Valkyrie cũng tạo điều kiện gia tăng số lượng nền tảng tác chiến mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào những tiêm kích có người lái đắt đỏ.

Valkyrie có thể hoạt động trên đường băng thông thường, nhưng khả năng phóng bằng ray cũng mở ra phương án triển khai khác. Nhờ hệ thống rocket hỗ trợ, máy bay có thể cất cánh mà không cần đường băng truyền thống.

MARS giúp máy bay tự thực hiện nhiệm vụ

Hệ thống MARS (Đa nền tảng, tự động, có thể cấu hình lại và bảo mật) của Airbus sẽ cung cấp kiến trúc nhiệm vụ do châu Âu kiểm soát cho Valkyrie. Hệ thống cho phép các đơn vị vận hành châu Âu kiểm soát những ứng dụng phục vụ nhiệm vụ, phần mềm, dữ liệu và phần cứng của máy bay.

MARS sử dụng phần mềm có hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) để quản lý các nhiệm vụ tự hành và điều phối nhóm máy bay. Con người vẫn giữ vai trò giám sát hệ thống, đặc biệt đối với những quyết định liên quan đến quy tắc giao chiến đã được thiết lập.

Cách tiếp cận này giúp các lực lượng châu Âu tiếp nhận máy bay chiến đấu tự hành mà không phải giao quyền kiểm soát hệ thống nhiệm vụ cho một nhà cung cấp bên ngoài. Những đợt bay thử tiếp theo sẽ đánh giá khả năng tích hợp MARS với các năng lực sẵn có của Valkyrie.

Phát triển số lượng lớn với chi phí hợp lý

Giám đốc điều hành Airbus Defence and Space, ông Mike Schoellhorn, cho biết các lực lượng không quân hiện đại cần những giải pháp có chi phí hợp lý để gia tăng năng lực tác chiến trong môi trường ngày càng nhiều thách thức.

“Bằng cách kết hợp khung thân máy bay đã được kiểm chứng của Kratos, được phát triển theo chương trình trang bị chính thức, với hệ thống nhiệm vụ do Airbus thiết kế và kiểm soát chủ quyền tại châu Âu, chúng tôi có thể cung cấp một hệ thống CCA bền vững, do châu Âu làm chủ, có chi phí hợp lý và sẵn sàng tác chiến vào cuối thập kỷ này”, ông Schoellhorn cho biết.

Giám đốc điều hành Kratos, ông Eric DeMarco, cũng đánh giá cao chuyến bay đầu tiên tại châu Âu, nhấn mạnh mức độ hoàn thiện của máy bay và công việc tích hợp được hai đội ngũ phối hợp thực hiện. Ông cho rằng quan hệ hợp tác này có thể mở rộng cơ hội kinh doanh tại Đức và các thị trường quốc tế khác.

Mục tiêu năm 2029 giúp hai công ty có thêm vài năm để hoàn thiện máy bay và phần mềm điều khiển nhiệm vụ tự hành. Các đợt thử nghiệm tiếp theo sẽ cho thấy Valkyrie có thể kết hợp hiệu quả đến đâu giữa khả năng sản xuất với chi phí hợp lý, triển khai linh hoạt và phối hợp tác chiến cùng tiêm kích có người lái.

Theo IE