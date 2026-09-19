UAV Ukraine vươn sâu vào lãnh thổ Nga phá hủy bệ phóng S-400

Fire Point, công ty Ukraine sản xuất FP-1, ngày 17/9 cho biết cuộc tấn công đã phá hủy một bệ phóng S-400 của Nga gần làng Poroshino, dọc theo tuyến đường 15K-303. Công ty này cho rằng đây là một trong những hệ thống S-400 đã được Nga cải tiến để sử dụng tên lửa phòng không cho nhiệm vụ tấn công các mục tiêu mặt đất.

Fire Point cũng cho biết bệ phóng nói trên trước đây từng được sử dụng để tập kích Kiev. Nhóm giám sát nguồn mở CyberBoroshno sau đó cho biết đã xác định được vị trí chiếc xe bị phá hủy dựa trên hình ảnh đống đổ nát sau cuộc tấn công. Địa điểm được xác định tại khu vực có tọa độ 53.134224, 33.944510, gần Poroshino.

Thông tin từ Fire Point xuất hiện cùng thời điểm Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo lực lượng nước này đã tấn công hai bệ phóng S-400 tại khu vực Vygonychi, tỉnh Bryansk, trong đêm 17/9.

Vygonychi nằm gần Poroshino, nhưng hiện chưa rõ hai nguồn thông tin đang đề cập đến cùng một bệ phóng hay những hệ thống khác nhau.

S-400 trở thành mục tiêu đáng chú ý

S-400 Triumf là hệ thống tên lửa phòng không được Nga thiết kế để đối phó với nhiều loại mục tiêu trên không, gồm máy bay, máy bay không người lái (UAV) và tên lửa hành trình. Moscow cũng tuyên bố hệ thống có khả năng đánh chặn một số loại mục tiêu đạn đạo.

Từ năm 2024, Nga bắt đầu sử dụng một số tên lửa đánh chặn của S-400 cho một nhiệm vụ khác: tấn công các mục tiêu mặt đất tại Ukraine theo quỹ đạo gần giống tên lửa đạn đạo.

Khả năng sử dụng kép này khiến các bệ phóng S-400 trở thành mục tiêu có giá trị đối với Ukraine. Nếu một bệ phóng bị loại khỏi vòng chiến, Ukraine không chỉ làm suy giảm một phần năng lực phòng không của Nga mà còn có thể loại bỏ một phương tiện được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công mặt đất.

FP-1 ngày càng vươn sâu vào lãnh thổ Nga

FP-1 là máy bay không người lái tấn công một chiều do Fire Point phát triển. Mẫu UAV này được giới thiệu vào cuối năm 2024 với mục tiêu thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào những mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Khi mới được công bố, FP-1 có tầm hoạt động khoảng 1.600 km và mang tải trọng từ 60 đến 120 kg. Đến giữa năm 2026, Fire Point bắt đầu quảng bá những cấu hình có tầm bay lên tới khoảng 3.400 km, tương đương hơn 2.100 dặm.

Trong thời gian qua, FP-1 đã được sử dụng trong nhiều cuộc tập kích nhằm vào các mục tiêu có giá trị nằm cách xa tiền tuyến, đặc biệt là các cơ sở dầu khí của Nga. Một trong những mục tiêu được nhắc tới là nhà máy lọc dầu Omsk, bị tấn công hồi tháng 7. Ngày 9/9, một cơ sở khác tại vùng Yamalo-Nenets cũng trở thành mục tiêu của UAV này.