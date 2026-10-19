UAV Ukraine tập kích St Petersburg, kho dầu và hạ tầng năng lượng bốc cháy

Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Ukraine vào kho chứa dầu ở St Petersburg ngày 18-10-2026

Thống đốc St. Petersburg Alexander Beglov cho biết, lực lượng cứu hỏa đã được triển khai để dập lửa tại cảng dầu St Petersburg, kho dầu Ruchi và một số nhà kho công nghiệp ở quận Kolpino, phía Nam thành phố.

Một số tòa nhà dân cư và nhà ở cũng bị ảnh hưởng trong cuộc tấn công.

Chính quyền địa phương cho biết hoạt động tại sân bay Pulkovo, một trong những sân bay nhộn nhịp nhất nước Nga, bị gián đoạn vì lý do an toàn.

Cuộc tấn công của Ukraine vào St Petersburg gây hỏa hoạn ngày 18-10-2026

Công ty thương mại điện tử Ozon xác nhận trung tâm logistics của công ty bị cháy.

Tập đoàn công nghệ VK cho biết một trung tâm dữ liệu ở vùng Leningrad đã trở thành mục tiêu của UAV.

Thống đốc vùng Leningrad, ông Alexander Drozdenko cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 145 UAV.

Cuộc tập kích khiến khoảng 20.000 người mất điện. Theo Hãng thông tấn TASS, đây là đợt tấn công lớn nhất nhằm vào khu vực trong vòng 4 năm qua.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã vô hiệu hóa 1.015 UAV Ukraine trong đêm.

Người dân St Petersburg ghi lại hậu quả của cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào thành phố ngày 18-10-2026

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc không kích của Nga trong đêm khiến 2 người thiệt mạng và 12 người bị thương, trong đó có 2 trẻ em.

Ông Zelensky cáo buộc Matxcơva tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng tấn công hạ tầng năng lượng được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố tuần trước.

Theo ông Zelensky, Nga đã thực hiện 76 cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng và dầu khí của Ukraine kể từ khi lệnh ngừng bắn năng lượng được công bố.

Nhiều trạm biến áp tại các tỉnh Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi và Odessa đã bị tấn công, khiến hàng chục nghìn hộ gia đình mất điện.

Đợt tập kích mới diễn ra chỉ vài ngày sau khi Kiev tuyên bố nối lại các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở lọc dầu và năng lượng của Nga, với lý do Matxcơva không tuân thủ các cam kết ngừng bắn.

Theo Al Jazeera