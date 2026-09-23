UAV Ukraine tập kích hai nhà máy lọc dầu Nga, thị trường diesel thêm căng thẳng

Các cuộc tấn công nhằm vào Nhà máy lọc dầu Bashneft-UNPZ tại Cộng hòa Bashkortostan của Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 1.300 km, và Nhà máy lọc dầu Kuibyshev tại tỉnh Samara, cách biên giới Ukraine khoảng 910 km. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, các vụ cháy đã được ghi nhận tại cả hai cơ sở.

Nhà máy lọc dầu Bashneft-UNPZ có công suất chế biến khoảng 7,5 triệu tấn dầu/năm, sản xuất xăng, diesel, dầu nhiên liệu, khí hóa lỏng, lưu huỳnh và nhiều sản phẩm dầu mỏ khác.

Nhà máy lọc dầu Kuibyshev, thuộc tập đoàn dầu khí quốc doanh Rosneft, có công suất chế biến khoảng 7 triệu tấn dầu/năm. Nhà máy sản xuất xăng, diesel, dầu nhiên liệu và hơn 30 sản phẩm dầu mỏ khác. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho rằng sản phẩm từ cả hai nhà máy được sử dụng để cung cấp cho quân đội Nga.

Các đoạn video do nhân chứng ghi lại và được các kênh giám sát của Ukraine thu thập cho thấy một quả cầu lửa lớn thắp sáng bầu trời gần nhà máy lọc dầu Kuibyshev.

Một phân tích của kênh tin tức đối lập Nga ASTRA cũng xác định nhà máy lọc dầu Kuibyshev là địa điểm bị tấn công.

Nhà máy Kuibyshev từng là mục tiêu của các cuộc tấn công trước đó từ Ukraine. Một cuộc tấn công ngày 10/6 đã khiến hoạt động chế biến dầu tại nhà máy phải dừng lại, theo Reuters. Các cuộc tấn công ngày 22/9 là diễn biến mới nhất trong chiến dịch của Ukraine nhằm vào ngành lọc dầu Nga, lĩnh vực mà Kyiv cho rằng đang hỗ trợ cho cuộc chiến của Moscow.

Các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu Nga đã trở thành một trong những yếu tố có tác động kinh tế đáng kể nhất trong chiến lược sử dụng UAV tầm xa của Kyiv. Các cuộc tấn công được cho là góp phần gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu trên toàn nước Nga và khiến sản lượng lọc dầu của nước này giảm mạnh trong mùa hè.

Trong tháng 9, một nửa trong số 6 nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga về sản xuất diesel đã phải cắt giảm hoặc hoàn toàn dừng sản xuất sau các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine.

Trong bối cảnh Ukraine tiếp tục nhằm vào các cơ sở năng lượng của Nga, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Kyiv chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu, cho rằng những cuộc tấn công này đang góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu diesel trên toàn cầu trong bối cảnh cuộc chiến của Mỹ với Iran gây gián đoạn nguồn cung nhiên liệu trên thế giới.

"Ông Zelensky phải làm một việc. Ông ấy phải ngừng đánh phá nhiên liệu diesel ở Nga", ông Trump nói ngày 13/9.

"Ông ấy có thể tấn công các mục tiêu, nhưng không phải nhiên liệu diesel, bởi vì ông ấy đang gây ra tình trạng thiếu hụt diesel", ông Trump nói thêm.