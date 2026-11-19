Thống đốc vùng Aleksandr Khinshtein cho biết, cuộc tấn công gây hư hại cho các tòa nhà tại khu vực trung tâm thành phố Kursk. Các mảnh vỡ UAV rơi xuống cùng với sóng xung kích từ vụ nổ cũng được cho là làm hư hại mặt tiền và cửa sổ của một phòng khám y tế địa phương, dù không có ai bị thương.

Một số phương tiện bốc cháy, trong khi nhiều phương tiện khác bị hư hại. Các cơ quan chức năng vẫn đang đánh giá mức độ thiệt hại.

Thiệt hại được cho là do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào Kursk, Nga, ngày 19/11.

Cuộc tấn công diễn ra thời điểm Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm ba bên về các vấn đề an ninh toàn cầu, bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Trung Quốc.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Berlin ngày 19/11 để hội đàm với các đối tác châu Âu và các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong khuôn khổ cuộc họp của Liên minh những nước sẵn sàng (Coalition of the Willing).

Cuộc họp có sự tham dự của hơn 40 quốc gia đối tác của Ukraine. “Chúng tôi làm tất cả những gì có thể để bảo đảm châu Âu tham gia đầy đủ vào đàm phán và giúp các cuộc gặp này đạt hiệu quả thực chất”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội.

Ông Zelensky nêu ra bốn ưu tiên trọng tâm của Ukraine, gồm: phòng không; hỗ trợ năng lượng và tài chính; hoạt động ngoại giao; các bước đi hướng tới chấm dứt xung đột toàn diện của Nga, đồng thời bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Riêng trong chương trình làm việc, ông Zelensky dự kiến gặp các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, cùng các cố vấn an ninh quốc gia của các nước châu Âu. Ông cũng dự kiến hội đàm với các đối tác châu Âu khác, trong đó có Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

“Những ưu tiên của chúng tôi trong chuyến công tác này là tiếp tục tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với Ukraine và châu Âu, hướng tới xây dựng lập trường thống nhất về những yếu tố then chốt của một nền hòa bình lâu dài, đồng thời cùng nhau chuẩn bị chương trình nghị sự và hình thức dự kiến cho vòng đàm phán đa phương tiếp theo”, ông Kushner tuyên bố ngày 19/11.

Cuộc họp tại Berlin diễn ra chỉ hơn một tuần sau khi các phái đoàn Ukraine, Mỹ và Nga gặp nhau tại Abu Dhabi để đàm phán hòa bình ba bên. Trước đó, ông Zelensky một lần nữa kêu gọi châu Âu tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai.