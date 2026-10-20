UAV Ukraine tấn công Nga, trạm bơm dầu bốc cháy trong đêm

Tỉnh trưởng Yevgeny Pervyshov của tỉnh Tambov thuộc Nga cho biết cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) do Ukraine thực hiện gây ra hỏa hoạn “trên đất của một trong các doanh nghiệp” ở huyện Michurinsky nhưng không nêu rõ cơ sở nào. Ông tuyên bố tổng cộng có 4 UAV bị bắn hạ trong đêm và sáng 20/10.

Video ghi lại vụ tấn công được kênh giám sát Exilenova+ công bố cho thấy lửa và khói đen bốc lên từ vật thể mà người dân cho là bể chứa nhiên liệu diesel. Hãng thông tấn độc lập ASTRA của Nga đưa tin đám cháy có khả năng bắt đầu tại trạm bơm Nikolskoye-1 gần làng Novonikolskoye.

Hình ảnh ngọn lửa tại nơi được cho là trạm bơm Nikolskoye.

Trạm bơm Nikolskoye là cơ sở dầu khí lớn, do Transneft vận hành như một phần của mạng lưới đường ống dẫn dầu Druzhba. Trạm này nằm cách tiền tuyến ở Ukraine khoảng 350 - 400km.

Giới chức Ukraine vẫn chưa xác nhận vụ tấn công.

Ukraine từng tấn công trạm bơm này. Thời điểm đó, ông Robert Brovdi, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine xác nhận UAV thuộc Trung đoàn 14 tấn công trạm bơm Nikolskoye, làm gián đoạn hoạt động của đường ống dẫn dầu Druzhba, Nga.

Đường ống dẫn dầu Druzhba là tuyến đường quan trọng, cung cấp dầu thô của Nga cho Hungary và Slovakia theo diện miễn trừ khỏi lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu áp đặt do cuộc chiến ở Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng thông báo Nga tiếp tục tập kích bằng nhiều đợt tên lửa đạn đạo trong đêm vào Kiev và không xuất hiện cảnh báo sớm từ các đối tác.

Cuộc tấn công phóng đi 16 tên lửa đạn đạo và hơn 200 UAV các loại, nhắm vào hạ tầng năng lượng khiến hơn 10 cơ sở bị hư hỏng và làm ít nhất 550.000 gia đình mất điện. Một phòng khám, trường học, ga tàu điện ngầm và nhiều tòa nhà dân cư cũng bị hư hại.

Trong video do AMK Mapping, tài khoản chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự đăng tải trên X cho thấy, nhiều quả tên lửa liên tục dội xuống phía đông Kiev, khiến cả khu vực rộng lớn rung chuyển. Cuộc tập kích thực hiện trong đêm và trên đường vẫn còn nhiều xe cộ qua lại.