UAV Ukraine tấn công dồn dập, làm sập cầu đường sắt ở vùng biên Nga

Đài RT dẫn lời quyền Thống đốc vùng Bryansk Egor Kovalchuk hôm nay (28/9) cho biết một phần cây cầu đường sắt đoạn Dyatkovo - Lyudinovo đã bị sập, khiến 10 toa tàu trật bánh khỏi đường ray. Một cuộc tấn công khác của các UAV Ukraine tại huyện Unecha đã làm trật bánh thêm 18 toa hàng rỗng. Công tác sửa chữa tại khu vực Unecha sẽ bắt đầu sau khi lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga kiểm tra hiện trường.

Một phần cầu đường sắt ở vùng Bryansk, Nga bị sập vì bị UAV của Ukraine tấn công. Ảnh: Pravda.ru

Thống đốc vùng Bryansk cho biết thêm vụ tập kích thứ 3 của các UAV thù địch cũng làm hư hại đường ray tại huyện Navlya, nhưng không gây gián đoạn giao thông đường sắt hay thương vong.

Cơ quan đường sắt Nga xác nhận dịch vụ tàu hỏa trong khu vực đã bị gián đoạn tạm thời và thông báo nhà chức trách đã huy động các xe buýt thay thế trong khi công tác sửa chữa tại các điểm bị hư hại đang diễn ra.

Trong những tháng gần đây, Ukraine đã gia tăng nhắm mục tiêu vào hệ thống đường sắt của Nga. Hồi tháng 6, một chiếc UAV của Kiev đã tấn công đầu máy của đoàn tàu chở khách chạy tuyến Moscow - Simferopol, khiến phụ lái thiệt mạng và lái chính bị thương. Cũng trong tháng đó, một chiếc UAV khác đã tập kích buồng lái của một đoàn tàu chở khách tại ga Peschaniki thuộc vùng Bryansk, làm phụ lái bị thương.

Trước đó, một vụ tấn công hồi tháng 3 đã làm hư hại buồng lái tàu tại thị trấn Suzemka, nhưng không có ai bị thương và dịch vụ đường sắt sau đó vẫn tiếp tục hoạt động.

Ngay trong tuần trước, một UAV của Ukraine đã tấn công đoàn tàu chở khách tại vùng Samara, cách biên giới Nga - Ukraine hơn 500km. Thống đốc Vyacheslav Fedorishchev hôm 25/9 cho hay vụ tấn công đã làm hư hại đầu máy điện và toa đầu tiên của đoàn tàu, nhưng tàu không bị trật bánh và không có hành khách nào bị thương.

Moscow đã lên án các vụ tấn công trên, đồng thời tuyên bố đáp trả bằng cách tăng cường bắn phá cơ sở hạ tầng quân sự và các công trình quốc phòng của Ukraine cũng như gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận tải biển của nước láng giềng qua Biển Đen và nguồn cung nhiên liệu tại các khu vực bị Moscow cáo buộc là trọng yếu đối với công tác hậu cần quân sự của Kiev.