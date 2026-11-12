UAV Ukraine gây hỏa hoạn tại cảng xuất khẩu dầu trọng yếu của Nga ở Baltic

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Nga và Ukraine tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của nhau, bất chấp các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian đang diễn ra tại Abu Dhabi.

Thống đốc vùng Leningrad, ông Alexander Drozdenko, cho biết các UAV đã tấn công khu vực cảng Ust-Luga, theo một bài đăng trên Telegram hôm thứ Tư.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy cuộc tấn công đã đánh trúng khu vực cảng và gây ra hỏa hoạn. Các lực lượng chức năng đang triển khai công tác dập lửa, ông Drozdenko cho biết vào sáng sớm cùng ngày theo giờ địa phương. Ông cũng thông tin thêm rằng một trạm biến áp tại Ust-Luga đã phải ngừng hoạt động khẩn cấp.

Hệ thống Thông tin Quản lý Tài nguyên và Cháy rừng (FIRMS) của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã công bố các hình ảnh vệ tinh ghi nhận nhiều điểm dị thường nhiệt mới trên toàn bộ khu vực cảng Ust-Luga trong ngày thứ Tư. Những dấu hiệu này có thể cho thấy nhiều đám cháy đã xảy ra tại đây.

Ust-Luga là cảng xuất khẩu dầu mỏ và hàng hóa lớn nhất của Nga tại khu vực biển Baltic. Cơ sở này nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine, trong bối cảnh Kiev đẩy mạnh chiến dịch nhằm làm suy yếu nguồn cung nhiên liệu nội địa và doanh thu xuất khẩu của Moscow thông qua các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng xuất khẩu dầu mỏ.

Cảng Ust-Luga đảm nhiệm hoạt động bốc xếp dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ, than đá, phân bón và ngũ cốc, đồng thời là cửa ngõ xuất khẩu chủ chốt của Nga tại khu vực biển Baltic.

Tại đây còn có một nhà máy lọc dầu do tập đoàn Novatek vận hành.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022, cảng Ust-Luga đã hứng chịu hàng chục cuộc tấn công. Một số cuộc tấn công trước đây từng khiến hoạt động vận chuyển và bốc xếp hàng hóa tại cảng phải tạm dừng.

Các cuộc tấn công bằng UAV hôm thứ Tư diễn ra đúng thời điểm đại diện Nga và Ukraine đang tiến hành đàm phán, với sự trung gian của Mỹ, nhằm tìm kiếm một giải pháp hướng tới thỏa thuận hòa bình.

Các cuộc đàm phán bắt đầu từ hôm thứ Ba và tiếp tục trong ngày thứ Tư với những cuộc gặp giữa các bên. Ukraine dự kiến sẽ đưa ra đề xuất tổ chức một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống hai nước.

"Tôi nghĩ rằng ngày mai, các nhóm đàm phán sẽ thảo luận về khả năng tổ chức cuộc gặp ở cấp lãnh đạo. Tôi không chắc Nga đã sẵn sàng hay chưa, nhưng chúng tôi sẽ nêu vấn đề này", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tối thứ Ba.