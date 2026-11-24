Đây là lần đầu tiên Kyiv công khai thừa nhận tiến hành một cuộc tấn công trên lãnh thổ Libya, đồng thời là diễn biến mới nhất trong chuỗi các cuộc tấn công nhằm vào tuyến hàng hải Địa Trung Hải - hành lang vận chuyển dầu mỏ của Nga sang châu Á.

Theo ông Zelensky, 7 UAV hải quân đã đánh chìm tàu hộ tống Merkury, phá hủy một trực thăng Ka-27 trên tàu và tấn công tàu chở hàng khô Angara của Nga - phương tiện mà Moscow sử dụng để vận chuyển vũ khí.

Cuộc tấn công diễn ra sau một vụ tập kích bằng UAV khiến tàu chở hàng Sparta II có liên hệ với quân đội Nga bốc cháy tại vịnh Phần Lan. Quân đội Phần Lan cho rằng Ukraine nhiều khả năng đứng sau vụ việc, mặc dù Kyiv chưa nhận trách nhiệm về cuộc tấn công tính đến sáng sớm thứ Hai.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), tàu Merkury thuộc Dự án 20380, được đưa vào biên chế năm 2023, đã cập cảng Benghazi để tiếp nhiên liệu và bổ sung vật tư trong quá trình hộ tống các tàu chở hàng của Nga.

Chính quyền miền Đông Libya đặt căn cứ tại Benghazi, có quan hệ liên kết với chỉ huy quân sự Khalifa Haftar - người đứng đầu lực lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA), vốn có quan hệ với Moscow - đã tiến hành một cuộc điều tra chung với Nga về vụ việc.

Thủ tướng chính quyền miền Đông Libya, ông Osama Hamad, đã đề nghị Liên hợp quốc điều tra những nghi vấn cho rằng các UAV được phóng từ miền Tây Libya, khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của Chính phủ Thống nhất Quốc gia được quốc tế công nhận, đặt trụ sở tại Tripoli.

Bờ biển Libya nằm dọc tuyến vận tải hàng hải của Nga sang châu Á. Các tàu chở dầu thường nhận hàng tại những cảng Primorsk và Ust-Luga ở biển Baltic, cũng như cảng Novorossiysk trên Biển Đen, trước khi đi qua Địa Trung Hải để tiến vào kênh đào Suez.

Theo dữ liệu của công ty phân tích hàng hóa Kpler được ThePrint dẫn lại, riêng các cảng Baltic thường cung cấp từ 60-70% lượng dầu thô Nga xuất khẩu sang Ấn Độ.

Các UAV của Ukraine trước đây cũng từng tấn công những chuyến hàng năng lượng của Nga trên tuyến vận tải này. Một quan chức thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết Ukraine đã tấn công tàu chở dầu Qendil thuộc đội tàu ngầm (shadow fleet) khi con tàu này đang chạy không tải ngoài khơi Libya vào tháng 12 năm ngoái.

Đến tháng 3, Nga cáo buộc các UAV hải quân Ukraine được phóng từ bờ biển Libya đã tấn công tàu Arctic Metagaz. Đây là tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), đang vận chuyển hơn 60.000 tấn khí đốt từ Murmansk đến Ai Cập. Con tàu sau đó bị chìm cách thành phố Sirte khoảng 130 hải lý về phía Bắc.

Kyiv chưa từng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Tuy nhiên, hai quan chức Libya nói với hãng tin AP hồi tháng 4 rằng lực lượng Ukraine đang hoạt động tại miền Tây Libya theo một thỏa thuận bí mật.