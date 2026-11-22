Theo trang Defense Express, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 20/11 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai UAV cảm tử để tập kích một pháo phản lực BM-27 Uragan của Nga. Vị trí cụ thể của cuộc tập kích không được công bố.

"Đơn vị UAV thuộc Tiểu đoàn số 3, Lữ đoàn 414 đã phát hiện một khẩu pháo BM-27 của đối phương tại một khu vực trống trải ở tiền tuyến. Các UAV cảm tử ngay sau đó đã được triển khai để tấn công. Báo cáo bằng hình ảnh sau đó xác nhận phương tiện của Nga đã phát nổ và mất đi khả năng tác chiến", phía Ukraine thông tin.

UAV cảm tử Ukraine bắn nổ pháo phản lực BM-27 Uragan của Nga trên tiền tuyến. Video: Defense Express

BM-27 Uragan ("Cuồng phong" trong tiếng Nga) là pháo phản lực đa nòng do Liên Xô thiết kế và đưa vào biên chế quân đội vào cuối thập niên 1970. Một hệ thống BM-27, bao gồm xe tải và bệ phóng, có tổng trọng lượng là 20 tấn; dài 9,63m; rộng 2,8m và cao 3,23m. Kíp chiến đấu có 4 người gồm trưởng xe, xạ thủ, lái xe và binh sĩ phụ trách công việc đo tọa độ mục tiêu đối phương.

BM-27 Uragan sử dụng đạn rocket 220mm, trọng lượng 280,4kg với đầu đạn 90 - 100kg tùy loại. Mỗi xe phóng ZIL-135 8x8 mang theo 16 ống phóng rocket với tầm bắn hiệu quả 35km và tầm bắn tối đa 38km. Phương tiện này còn đặc biệt hiệu quả trong nhiệm vụ rải mìn, khi mỗi quả đạn rocket chuyên dụng có thể phóng ra 312 quả mìn cỡ nhỏ.