Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 13/12 tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội). Sau Module cối bán tự động cỡ nòng 100mm và radar giới thiệu tại kỳ triển lãm năm 2024, lần này Viện Công nghệ mang tới 4 sản phẩm tiêu biểu: máy bay không người lái (UAV) trinh sát, chỉ thị mục tiêu cấp chiến thuật; đạn thông minh đang thử nghiệm; đạn pháo hải quân 40mm và đạn xuyên vượt tốc 125mm.

Đại tá Lê Đại Phong, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ.

Hiệu quả từ thực tiễn

Theo Đại tá Lê Đại Phong, Phó viện trưởng Viện Công nghệ, triển lãm năm nay đánh dấu lần thứ hai Viện Công nghệ tham gia. Tại kỳ Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, Module cối bán tự động đã cho thấy khả năng ứng dụng tự động hóa vào một loại trang bị vốn đòi hỏi nhiều thao tác thủ công. Trước đây, kíp chiến đấu phải mang 3 bộ phận của cối ra lắp ghép. Khi được tích hợp thành một cụm cùng khối điều khiển, hệ thống có thể tự tính toán phần tử bắn ngay sau khi người sử dụng nhập tọa độ.

Đến triển lãm lần này, các sản phẩm viện mang tới trải rộng hơn, từ phương tiện trinh sát đến các loại đạn phục vụ những nhiệm vụ khác nhau. Đại tá Lê Đại Phong cho biết, để chuẩn bị cho triển lãm, đơn vị đã phân công các bộ phận rà soát chất lượng sản phẩm, chuẩn bị tài liệu thuyết minh, hình ảnh minh họa và bố trí nhân lực, giúp khách tham quan hiểu rõ công dụng của từng mẫu trưng bày.

Một trong những sản phẩm mới được giới thiệu lần này là UAV trinh sát, chỉ thị mục tiêu cấp chiến thuật. Sản phẩm do đội ngũ cán bộ của viện trực tiếp thiết kế trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm tích lũy từ quá trình nghiên cứu tên lửa, và đã bay thử thành công. UAV có nhiều loại tùy mục đích sử dụng, vì vậy làm chủ thiết kế một loại UAV là bước đi cần thiết để viện phát triển các loại khác, đáp ứng nhu cầu của Quân đội.

Đạn xuyên vượt tốc 125mm ĐP-125-XVT.

Nếu UAV trinh sát mở ra một hướng ứng dụng công nghệ không người lái, thì đạn thông minh lại xuất phát từ bài toán đối phó với chính những phương tiện bay cỡ nhỏ. Có những chiếc UAV chỉ nhỏ như con chim, lại cơ động nhanh nên rất khó bắn trúng. Để giải bài toán này, nhóm nghiên cứu đưa ra ý tưởng cho đạn nổ khi tiếp cận mục tiêu, tạo vùng sát thương có kiểm soát nhằm tăng xác suất tiêu diệt. Nhờ vậy, hiệu quả của đạn không còn phụ thuộc nhiều vào việc phải chạm trực tiếp vào mục tiêu. Hiện sản phẩm đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Hướng nghiên cứu này đã được đặt ra từ nhiều năm trước, song khi đó điều kiện công nghệ còn hạn chế. Đến năm 2023, viện mới bắt đầu triển khai nghiên cứu đạn thông minh. Việc đưa mẫu đạn tới triển lãm lần này là dịp để viện giới thiệu hướng ứng dụng mà đơn vị đang theo đuổi.

Hai sản phẩm còn lại là đạn pháo hải quân 40mm ĐP-40-L70-PSTC-VĐ và đạn xuyên vượt tốc 125mm ĐP-125-XVT. Với đạn pháo hải quân 40mm, viện đã làm chủ toàn bộ quy trình, từ tính toán, thiết kế đến chế tạo, đều do đội ngũ cán bộ của viện tự thực hiện. Loại đạn này chủ yếu dùng cho phòng không tầm thấp, đồng thời có thể chế áp hỏa lực bắn thẳng của tàu chiến đối phương và tiêu diệt các mục tiêu cơ động trên mặt nước. Trong khi đó, đạn xuyên vượt tốc 125mm sử dụng đầu đạn xuyên thoát vỏ, dùng để bắn thẳng vào xe tăng, pháo tự hành và các mục tiêu bọc thép dày. Cả hai loại đạn đều đã được nghiệm thu cấp tổng cục.

Từ việc giảm thao tác thủ công trên khẩu cối đến thiết kế UAV, chế tạo đạn pháo hay nghiên cứu đạn thông minh, mỗi sản phẩm của viện đều bắt nguồn từ một yêu cầu sử dụng cụ thể của bộ đội.

Rút ngắn khoảng cách, đáp ứng nhu cầu của Quân đội

Tại triển lãm năm 2024, bên cạnh việc giới thiệu sản phẩm, Viện Công nghệ đã kết nối được với nhiều đối tác nước ngoài. Những cuộc gặp gỡ đó giúp viện có thêm đầu mối tìm kiếm nguồn cung linh kiện với giá thành phù hợp. Từ kinh nghiệm này, viện kỳ vọng lần tham gia năm nay sẽ tiếp tục mở rộng cơ hội trao đổi với các đối tác, cả về khả năng cung ứng trước mắt lẫn triển vọng hợp tác lâu dài.

Trong các cuộc trao đổi chuyên môn về UAV, viện mong muốn chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản phẩm, đồng thời tìm hiểu những tiến bộ ở các lĩnh vực đơn vị đang quan tâm như vật liệu thân vỏ vừa cứng vừa nhẹ, các hệ thống điện tử và tác chiến điện tử trên UAV. Qua đó, viện có điều kiện đánh giá năng lực của từng đối tác để xem xét đưa những đối tác phù hợp vào chuỗi cung ứng.

Đối với những đề tài, dự án quy mô lớn, việc tập trung nhân lực và kinh phí luôn là một thách thức. Nhóm nghiên cứu phải có kết quả bước đầu để chứng minh tính khả thi, sau đó mới có thể đề xuất đầu tư ở quy mô lớn hơn. Vì vậy, mỗi lần thử nghiệm, mỗi cuộc trao đổi với đối tác đều mang lại những kinh nghiệm thiết thực cho quá trình hoàn thiện sản phẩm.

Từ 2 sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 đến 4 sản phẩm tại triển lãm năm nay, Viện Công nghệ đặt mục tiêu có ít nhất 10 sản phẩm công nghệ cao tham gia triển lãm năm 2028. Cùng với số lượng, viện hướng tới nâng cao hàm lượng công nghệ và mức độ tích hợp trong từng sản phẩm. “Yêu cầu trước hết là đáp ứng nhu cầu của Quân đội”, Đại tá Lê Đại Phong nhấn mạnh. Đó cũng là căn cứ để viện lựa chọn hướng nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm và tìm kiếm đối tác đồng hành trên con đường từng bước làm chủ công nghệ.