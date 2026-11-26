Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 sẽ diễn ra vào tháng 12 tới, hiện các lực lượng của Quân đội đã có danh sách về phương tiện, khí tài dự kiến trưng bày tại triển lãm.

Viện Công nghệ (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) mang tới triển lãm 4 sản phẩm tiêu biểu: Máy bay không người lái (UAV) trinh sát, chỉ thị mục tiêu cấp chiến thuật; đạn thông minh đang thử nghiệm; đạn pháo hải quân 40mm; và đạn xuyên vượt tốc 125mm.

Tại triển lãm năm 2024, Module cối bán tự động của Viện Công nghệ đã cho thấy khả năng ứng dụng tự động hóa vào một loại trang bị vốn đòi hỏi nhiều thao tác thủ công.

Khu vực trưng bày UAV ngoài trời tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024. Ảnh: Phạm Hải

Đến triển lãm quốc phòng lần này, các sản phẩm viện mang tới đã trải rộng hơn, từ phương tiện trinh sát đến các loại đạn phục vụ những nhiệm vụ khác nhau.

Đại tá Lê Đại Phong, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ cho biết, để chuẩn bị cho triển lãm, đơn vị đã phân công các bộ phận rà soát chất lượng sản phẩm, chuẩn bị tài liệu thuyết minh, hình ảnh minh họa và bố trí nhân lực, giúp khách tham quan hiểu rõ công dụng của từng mẫu trưng bày.

Một trong những sản phẩm mới được giới thiệu lần này là UAV trinh sát, chỉ thị mục tiêu cấp chiến thuật. Sản phẩm do đội ngũ cán bộ của viện trực tiếp thiết kế và đã bay thử thành công, trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm tích lũy từ quá trình nghiên cứu tên lửa.

UAV có nhiều loại, tùy theo mục đích sử dụng. Vì vậy, làm chủ được thiết kế một loại UAV là bước đi cần thiết để Viện phát triển các loại khác, đáp ứng nhu cầu của Quân đội.

Nếu UAV trinh sát mở ra một hướng ứng dụng công nghệ không người lái thì đạn thông minh lại xuất phát từ bài toán đối phó với chính những phương tiện bay cỡ nhỏ. Có những chiếc UAV chỉ nhỏ như con chim. Kích thước nhỏ cùng khả năng cơ động nhanh khiến chúng trở thành mục tiêu rất khó bắn trúng.

Đạn xuyên vượt tốc 125mm ĐP-125-XVT. Ảnh: Phú Sơn/QĐND

Để giải bài toán này, nhóm nghiên cứu đưa ra ý tưởng cho đạn nổ khi tiếp cận mục tiêu, tạo vùng sát thương có kiểm soát nhằm tăng xác suất tiêu diệt. Nhờ vậy, hiệu quả của đạn không còn phụ thuộc nhiều vào việc phải chạm trực tiếp vào mục tiêu. Hiện sản phẩm đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Thực tế, hướng nghiên cứu này đã được đặt ra từ nhiều năm trước, song khi đó điều kiện công nghệ còn hạn chế. Đến năm 2023, khi các điều kiện công nghệ cho phép, viện mới bắt đầu triển khai nghiên cứu đạn thông minh. Việc đưa mẫu đạn tới triển lãm lần này là dịp để viện giới thiệu hướng ứng dụng mà đơn vị đang theo đuổi.

Hai sản phẩm còn lại là đạn pháo hải quân 40mm ĐP-40-L70-PSTC-VĐ và đạn xuyên vượt tốc 125mm ĐP-125-XVT. Đáng chú ý, với đạn pháo hải quân 40mm, Viện đã làm chủ thiết kế, chế tạo.

Loại đạn này chủ yếu dùng cho phòng không tầm thấp, đồng thời có thể chế áp hỏa lực bắn thẳng của tàu chiến đối phương và tiêu diệt các mục tiêu cơ động trên mặt nước. Trong khi đó, đạn xuyên vượt tốc 125mm sử dụng đầu đạn xuyên thoát vỏ, dùng để bắn thẳng vào xe tăng, pháo tự hành và các mục tiêu bọc thép dày. Cả hai loại đạn đều đã được nghiệm thu cấp tổng cục.

Có thể thấy, từ việc giảm thao tác thủ công trên khẩu cối đến thiết kế UAV, chế tạo đạn pháo hay nghiên cứu đạn thông minh, mỗi sản phẩm của viện đều bắt nguồn từ một yêu cầu sử dụng cụ thể của bộ đội.

Đạn xuyên vượt tốc 125mm ĐP-125-XVT. Ảnh: Phú Sơn/QĐND

Tại triển lãm năm 2024, Viện Công nghệ đã kết nối được với nhiều đối tác nước ngoài. Năm nay, Viện kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng cơ hội trao đổi với các đối tác, cả về khả năng cung ứng trước mắt lẫn triển vọng hợp tác lâu dài.

Trong các cuộc trao đổi chuyên môn về UAV, Viện mong muốn chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản phẩm, đồng thời tìm hiểu những tiến bộ ở các lĩnh vực đơn vị đang quan tâm như vật liệu thân vỏ vừa cứng vừa nhẹ, các hệ thống điện tử và tác chiến điện tử trên UAV.

Từ 2 sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 đến 4 sản phẩm tại triển lãm năm nay, Viện Công nghệ đặt mục tiêu có ít nhất 10 sản phẩm công nghệ cao tham gia triển lãm năm 2028.

Cùng với số lượng, Viện hướng tới nâng cao hàm lượng công nghệ và mức độ tích hợp trong từng sản phẩm.