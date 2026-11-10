UAV tàng hình Trung Quốc lộ khoang vũ khí lớn, có thể làm “mắt thần” cho tiêm kích

Trung Quốc vừa công bố những hình ảnh mới về máy bay không người lái chiến đấu tàng hình GJ-11. Ảnh: CCTV.

Trung Quốc vừa công bố loạt hình ảnh mới về UAV tàng hình tấn công GJ-11, hé lộ rõ hơn thiết kế tiên tiến cùng những tính năng hiệu suất cao của dòng máy bay không người lái thế hệ mới này.

Những hình ảnh xuất hiện hôm 9/11 trong phóng sự của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), phát sóng nhân dịp đếm ngược đến kỷ niệm 77 năm thành lập Không quân Trung Quốc, diễn ra vào thứ Tư.

Lần đầu tiên, khán giả được quan sát cận cảnh khoang vũ khí lớn nằm bên trong thân UAV GJ-11, với phần mép khoang được thiết kế dạng răng cưa. Cấu trúc này cho thấy UAV có thể mang các loại tên lửa tương đối lớn bên trong thân, đồng thời duy trì những đặc tính tàng hình.

Đoạn phim cũng hé lộ vòi phụt động cơ phản lực được che chắn, lớp sơn giảm khả năng bị phát hiện và một cửa sổ quang học có bề mặt nhiều mặt phẳng, lắp phía dưới mũi UAV. Bộ phận này có thiết kế tương tự hệ thống ngắm mục tiêu quang điện tử tiên tiến trên tiêm kích tàng hình J-20.

GJ-11, còn có tên gọi Attack-11, sở hữu thiết kế cánh bay (flying wing), đồng thời được biết đến với biệt danh Huyền Long (Xuanlong), hay Rồng Đen.

Đây là máy bay không người lái tàng hình đầu tiên của Không quân Trung Quốc được thiết kế cho cả nhiệm vụ tấn công và trinh sát. Mẫu UAV này lần đầu xuất hiện trước công chúng tại lễ duyệt binh năm 2019, nhân kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

GJ-11 đã được đưa vào biên chế tác chiến chậm nhất là từ năm 2025.

Theo phóng sự hôm thứ Hai, GJ-11 đã được vận hành phối hợp với một UAV khác, cho thấy mức độ tự chủ cao của nền tảng này. Máy bay cũng có khả năng phối hợp tác chiến với các phương tiện có người lái.

“Chúng có thể đóng vai trò như đôi mắt của các tiêm kích có người lái, thực hiện trinh sát phía trước để phát hiện hệ thống phòng không của đối phương”, phóng sự của CCTV cho biết.

“Chúng cũng có thể hoạt động như mồi nhử, thu hút hỏa lực đối phương và làm lộ vị trí của lực lượng thù địch. Thậm chí, chúng còn có thể đóng vai trò như những bệ phóng vũ khí trên không, khai hỏa các loại đạn dẫn đường dưới sự chỉ huy của máy bay có người lái”.

CCTV cho biết trạm điều khiển tích hợp của GJ-11 cùng đội ngũ vận hành có thể được triển khai linh hoạt, đồng thời vận chuyển trực tiếp trên các máy bay vận tải quân sự khi cần thiết.

Tuy nhiên, phóng sự tiết lộ rằng trong lần thử nghiệm bắn đạn thật đầu tiên, UAV này suýt không xác định được mục tiêu do mây dày che phủ.

“May mắn là sau khi vòng lại để thực hiện thêm một lượt tiếp cận, chiếc UAV đã tìm thấy mục tiêu, phóng vũ khí và đánh trúng thành công”, CCTV dẫn lời người vận hành Shi Xiaoran. Phóng sự không cho biết thời điểm diễn ra cuộc thử nghiệm cũng như loại vũ khí được sử dụng.

Theo CCTV, GJ-11 đã trải qua hàng loạt cuộc thử nghiệm tại một cơ sở ở khu vực sa mạc thuộc miền Tây Bắc Trung Quốc.

Không quân Trung Quốc có một căn cứ tại Malan, Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, nơi được cho là địa điểm phát triển và thử nghiệm nhiều mẫu UAV mới.

Trong khi đó, biến thể hoạt động trên tàu sân bay của GJ-11, mang tên GJ-21, đã thực hiện thành công các hoạt động cất cánh và hạ cánh trên tàu đổ bộ tấn công đổ bộ Tứ Xuyên (Sichuan), Type 076, vào tuần trước, theo thông tin từ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Theo SCMP