UAV tàng hình Trung Quốc lần đầu cất, hạ cánh trên tàu đổ bộ

GJ-21 là mẫu UAV trinh sát và tấn công tàng hình lần đầu xuất hiện năm 2025. Ảnh: THX

Theo hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã ngày 30/10, GJ-21 là mẫu UAV trinh sát và tấn công tàng hình đầu tiên của Trung Quốc được thiết kế để hoạt động trên tàu. Thiết bị đã hoàn tất lần cất, hạ cánh đầu tiên trên tàu Tứ Xuyên, chiếc tàu đổ bộ tấn công lớp Type 076 đầu tiên của nước này.

Tân Hoa Xã đánh giá đây là bước đột phá trong chương trình phát triển tàu đổ bộ tấn công của Trung Quốc, đồng thời cho thấy khả năng vận hành UAV tàng hình cánh cố định từ các tàu quân sự cỡ lớn của hải quân nước này. GJ-21 từng xuất hiện tại cuộc duyệt binh do Bắc Kinh tổ chức năm 2025, nhân kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Theo Thời báo Hoàn cầu (Global Times) ngày 30/10, chuyên gia quân sự Trương Học Phong nhận định GJ-21 có tầm hoạt động đáng kể, dù kích thước nhỏ hơn các mẫu máy bay chiến đấu tàng hình J-35 và J-20.

Ông Trương cho biết GJ-21 có chi phí thấp, có thể thu hồi và tái sử dụng nhiều lần, khác với tên lửa siêu vượt âm. UAV này cũng có khả năng mang bom lượn dẫn đường cỡ nhỏ, qua đó giúp tăng hiệu quả hỏa lực và kiểm soát chi phí trong các chiến dịch quân sự cường độ cao.

Tàu đổ bộ Tứ Xuyên Type 076. Ảnh: THX

Sự kiện thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy hiện đại hóa quân đội, với việc phát triển các loại tàu chiến, máy bay chiến đấu, tên lửa và hệ thống không người lái.

Tàu Tứ Xuyên, chiếc đầu tiên thuộc lớp tàu đổ bộ tấn công Type 076, được hạ thủy vào tháng 12/2024. Tàu có lượng giãn nước toàn tải hơn 40.000 tấn, được trang bị hệ thống máy phóng điện từ và thiết bị hỗ trợ hạ cánh, cho phép vận hành UAV cánh cố định, trực thăng và các phương tiện đổ bộ. Tàu có sàn đáp máy bay chạy dọc thân và cấu trúc thượng tầng gồm hai tháp chỉ huy riêng biệt.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin tàu Tứ Xuyên đã tiến hành các đợt thử nghiệm trên biển liên tiếp vào cuối tháng 10. Tuy nhiên, địa điểm diễn ra các cuộc thử nghiệm chưa được công bố.