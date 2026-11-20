Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ít nhất 16 người đã thiệt mạng và khoảng 10 người khác bị thương khi thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công một trường học đang được sử dụng làm nơi trú ẩn cho các gia đình đi sơ tán tại bang Tây Kordofan, Sudan.

Tổ chức Giám sát Kordofan cho biết con số thương vong trên hiện mới là số liệu sơ bộ và cảnh báo các cuộc tấn công tiếp diễn có thể khiến người dân phải tiếp tục rời khỏi đây, sau khi họ đã phải chạy trốn giao tranh tại những địa phương khác.

Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 20h giờ tối 17/11 tại thị trấn Ghabish. Theo các nguồn tin địa phương, gần đây UAV liên tiếp hoạt động và không kích vào Ghabish. Trước đó, một vụ tấn công khác diễn ra hôm 15/11 đã phá hủy một ngôi nhà và làm 1 người thiệt mạng.

Ghabish trước đây tương đối ít bị ảnh hưởng bởi giao tranh và đã tiếp nhận khoảng 80.000 người dân sơ tán từ nơi khác. Một số người đang sống trong các trường học hay tá túc tại các gia đình địa phương hoặc các khu định cư ở vùng ngoại ô.

Vụ tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh quân đội Sudan tiến về Al-Nuhud, một thị trấn lớn đang do Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự kiểm soát.

Tổ chức giám sát xung đột ACLED cho biết quân đội Sudan và các lực lượng đồng minh đã giành lại hơn 30 thị trấn và làng mạc tại Bắc Kordofan và Tây Kordofan kể từ đầu tháng 11 này.

Liên hợp quốc mới đây xác nhận có hơn 2.230 dân thường thiệt mạng do xung đột ở Sudan từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay. Trong số đó, hơn 1.630 người thiệt mạng do các cuộc tấn công bằng UAV và con số trên thực tế có thể còn cao hơn.

Phần lớn các cuộc tấn công nhằm vào chợ, bệnh viện, trường học, nguồn nước và các địa điểm đang tiếp nhận người sơ tán.

Bạo lực cũng làm gián đoạn các dịch vụ thiết yếu tại những khu vực cách xa chiến tuyến.

Liên hợp quốc cáo buộc RSF tiến hành 29 vụ tấn công nhằm vào các cơ sở điện lực và nhiên liệu tại 11 bang từ ngày 20/10 đến 4/11.

Những vụ tấn công này gây mất điện, ảnh hưởng tới hoạt động lọc máu, phẫu thuật và khả năng tiếp cận nguồn nước sạch của người dân.

Các vụ bạo lực mới nhất cũng làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lương thực tại Darfur và Kordofan.

Liên hợp quốc dẫn đánh giá hồi tháng 10 cảnh báo xung đột, tình trạng người dân di tản và hạn hán làm gia tăng nguy cơ xảy ra nạn đói tại một số khu vực thuộc hai vùng này./.