UAV tấn công khu chợ đông đúc tại Abyei, ít nhất 153 người thiệt mạng

Truyền thông địa phương dẫn lời các nhân chứng cho biết, vụ tấn công có mục tiêu là kho nhiên liệu tại chợ Amiet, châm ngòi cho một đám cháy lớn bùng phát dữ dội sau đó, thiêu rụi nhiều xe bồn và cơ sở kinh doanh.

Đến chiều 20/10, ngọn lửa vẫn tiếp tục bốc cháy khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn, làm dấy lên lo ngại số nạn nhân thiệt mạng sẽ còn tiếp tục tăng lên.

Giới chức tại Abyei hôm thứ Ba cho biết rằng số người chết đã tăng hơn gấp đôi, lên ít nhất 153 người so với con số 73 người được công bố ngày hôm trước.

Abyei, vùng lãnh thổ tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan. CC/Nicolay Sidorov

Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới (MSF) cho biết các nhân viên y tế đang điều trị cho hơn 20 người bị thương tại bệnh viện Ameth Bek gần hiện trường, trong đó có nhiều trường hợp bỏng nặng và nguy kịch.

Chính quyền vùng Abyei và Bộ Ngoại giao Nam Sudan lên tiếng cáo buộc Quân đội Sudan (SAF) đứng sau vụ tấn công bằng UAV này.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Bộ Ngoại giao Nam Sudan vào ngày 19/10 đã triệu tập Đại sứ Sudan tại Juba để trao công hàm phản đối gay gắt và yêu cầu phía Sudan ngừng ngay các hành động gây nguy hiểm cho tính mạng thường dân.

Vụ tấn công tại Amiet diễn ra trong bối cảnh cuộc nội chiến Sudan giữa quân đội chính quyền và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) đã bùng nổ từ tháng 4/2023 và vẫn đang leo thang, làm hơn 12,4 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Cuộc nội chiến Sudan đã đẩy khu vực biên giới Abyei — vốn được quản lý chung dưới sự giám sát của Lực lượng An ninh Tạm thời của Liên hợp quốc (UNISFA) — vào nguy cơ bất ổn nghiêm trọng.

Trước đó vào tối ngày 18/10, các đợt không kích bằng UAV của quân đội Sudan tại bang West Kordofan lân cận đã đánh trúng một xe tải chở đoàn người đi đám tang và một khu chợ khác, cướp đi sinh mạng của khoảng 150 người.