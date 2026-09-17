UAV RQ-4B Global Hawk, 'mắt thần' trên không của Nhật Bản

Vụ một chiếc máy bay không người lái RQ-4B Global Hawk mất liên lạc ngoài khơi tỉnh Tottori đang thu hút sự chú ý bởi đây không phải UAV thông thường.

Nhật Bản chỉ sở hữu 3 chiếc UAV Global Hawk và triển khai chúng tại căn cứ Misawa, tỉnh Aomori. Phi đội này được đưa vào biên chế để tăng khả năng thu thập thông tin ở những khu vực nằm xa lãnh thổ Nhật Bản và duy trì giám sát trên không trong thời gian dài.

Nhật Bản lựa chọn UAV RQ-4B nhằm bổ sung năng lực tình báo, giám sát và trinh sát (ISR) cho Lực lượng Phòng vệ.

Chiếc đầu tiên được bàn giao tháng 3/2022, trong hợp đồng mua 3 UAV cùng các thiết bị mặt đất và dịch vụ liên quan.

Điểm đặc biệt của Global Hawk nằm ở khả năng hoạt động trên không trong thời gian rất dài. UAV RQ-4B có sải cánh gần 40 m, dài khoảng 14,5 m và sử dụng 1 động cơ phản lực.

Máy bay có thể đạt độ cao khoảng 18.000 m, tốc độ tối đa khoảng 630 km/h và duy trì hoạt động liên tục hơn 30 giờ.

Một số tài liệu kỹ thuật công bố thời gian hoạt động tối đa trên 32 giờ, tùy cấu hình và nhiệm vụ.

Ở độ cao này, UAV có thể quan sát một khu vực rộng lớn trong thời gian dài. Hệ thống cảm biến trên Global Hawk bao gồm radar khẩu độ tổng hợp cùng các thiết bị trinh sát quang điện tử, hồng ngoại và những cảm biến phục vụ thu thập dữ liệu tình báo.

Đây là lý do RQ-4 được xếp vào nhóm UAV trinh sát độ cao lớn, thời gian hoạt động dài, thay vì các loại drone chiến thuật nhỏ.

Đối với Nhật Bản, giá trị của RQ-4B nằm ở khả năng theo dõi những khu vực mà máy bay có người lái khó duy trì hiện diện liên tục.

Các UAV này có thể hỗ trợ giám sát những diễn biến trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Trung Quốc, đồng thời cung cấp dữ liệu phục vụ nhận thức tình huống cho lực lượng phòng vệ.

Chính vì vậy, việc mất một trong 3 chiếc UAV Global Hawk sẽ làm giảm quy mô phi đội trinh sát tầm xa của Nhật Bản. JASDF chưa công bố nguyên nhân sự cố.

Tuy nhiên, vụ việc cho thấy vai trò đặc biệt của một loại khí tài được thiết kế không phải để tấn công mà để “nhìn xa, nhìn lâu” trên chiến trường hiện đại.